Santo Domingo.- Tras la celebración de una audiencia solemne por el Día de la Constitución, la jueza del Tribunal Constitucional, Sonia Díaz, propuso que las instituciones pertinentes deben desarrollar un debate nacional para abrir la posibilidad de conceder el derecho al voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La magistrada, argumentó que, según el artículo 75, numeral 2, de la Constitución, establece “el deber ciudadano de votar siempre que existan las condiciones legales”, la magistrada sostuvo que ha llegado el momento de reflexionar sobre la inclusión de los uniformados en el ejercicio del sufragio.

“En mi correcto juicio, es tiempo ya de pensar en incorporar a los miembros de las instituciones militares y policiales a la escena social”, afirmó Díaz durante su intervención ante el pleno del Tribunal Constitucional.

Su planteamiento se produjo en el marco de la jornada conmemorativa, en la que los jueces constitucionales destacaron la importancia de los deberes ciudadanos para fortalecer la democracia.

La Constitución vigente limita el derecho al voto de los ciudadanos que carecen de facultades civiles y políticas, así como de los integrantes de los cuerpos castrenses y policiales, una prohibición que se ha mantenido desde las primeras versiones del texto constitucional.