Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que la líder opositora venezolana María Corina Machado fue «muy amable» al dedicarle el Premio Nobel de la Paz que ella recibió este año, y al cual él también aspiraba.

«La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: ´Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías´. Fue una cosa muy amable de su parte», señaló Trump durante una comparecencia en la Casa Blanca.

Trump aseguró que ha estado ayudando a Machado «en todo momento» y destacó que ella «necesita mucha ayuda» debido a la crisis en Venezuela. «En Venezuela, hay un desastre», expresó.

Machado recibió el Nobel por su «incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela». En un mensaje en inglés, publicado en la red social X, ella escribió: «¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!».



El presidente estadounidense aprovechó el anuncio del Nobel para insistir en que ha logrado poner fin a ocho guerras, incluida la de Gaza, luego del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, negociado a través de su plan de paz.

«Estoy feliz porque salvé millones de vidas, muchos millones de vidas», declaró Trump, quien con frecuencia ha mencionado su papel en otros conflictos como Kosovo-Serbia, Pakistán-India y Armenia-Azerbaiyán, entre otros.

Trump ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de recibir el Premio Nobel, particularmente tras la entrega del mismo a Barack Obama en 2009, a quien considera un galardonado «inmerecido».

Desde la Casa Blanca, el equipo del presidente arremetió contra el Comité del Nobel, al que acusó de «anteponer la política a la paz«.

«El presidente Trump seguirá promoviendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas», afirmó Steven Cheung, director de Comunicaciones del Gobierno.