Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva para cortar los fondos federales a escuelas y universidades que tengan un requerimiento de vacunación obligatorio contra la covid.

Su decreto veta el uso de tales fondos para apoyar o subsidiar una agencia de servicios educativos, de educación estatal o local, una escuela primaria o secundaria o una institución de educación superior que requiera que los estudiantes hayan recibido esa vacuna para asistir a programas educativos en persona.

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación mientras firma órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Las órdenes ejecutivas firmadas ayer, 14 de febrero, se referían a fondos federales destinados a escuelas y universidades relacionadas con la pandemia del coronavirus, así como a la producción de energía. EFE/EPA/SAMUEL CORUM/PISCINA

Su firma se produce un día después de la confirmación de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud. Este último, hijo del ex fiscal general de EE.UU. Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente demócrata John F. Kennedy (JFK), ambos asesinados en la década de los sesenta, es conocido por sus teorías contra las vacunas.

El contenido completo de la orden de Trump no se ha facilitado todavía, pero según algunos medios, ordena a Kennedy Jr. y a su nominada como secretaria de Educación, Linda McMahon, “que establezcan pautas de cumplimiento “y proporcionen un plan para poner fin a los mandatos coercitivos de la vacuna COVID-19”, según los medios.

Trump confirmó desde el Despacho Oval que esta orden se ejecutará a través del Departamento de Educación.

El líder republicano, que inició su segundo mandato el 20 de enero tras vencer en las presidenciales de noviembre a la entonces vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris, ya había avanzado durante la campaña su intención de no permitir que las escuelas impongan mandatos obligatorios de vacunas contra la covid y de no dar “ni un centavo” a esos centros. No es su primera orden ejecutiva con la covid como eje.

El pasado 27 de enero firmó otra para reincorporar con pago retroactivo a los miembros del servicio militar activo y de reserva que fueron dados de baja durante la Administración de Joe Biden (2021-2025) por negarse a vacunarse.