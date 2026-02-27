Trump dice que tiene «una gran decisión que tomar» con respecto a Irán

El presidente estadounidense Donald Trump en el Foro Mundial de Davos en Suiza el 21 de enero del 2026. (Gian Ehrenzeller/Keystone via AP)

Washington.– El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que su Gobierno tiene «una gran decisión que tomar» con respecto a Irán e insistió en que los representantes del Gobierno de Teherán «son gente muy difícil» en un momento marcado por las negociaciones bilaterales y la creciente posibilidad de que Washington bombardee la república islámica.

Declaraciones de Donald Trump sobre Irán y la negociación nuclear

«Tenemos por delante una gran decisión que tomar. ¿Saben?, no es fácil, nada fácil», aseguró Trump durante un mitin celebrado en el puerto de Corpus Christi (Texas), epicentro para la exportación de hidrocarburos procesados estadounidenses.



El presidente aseguró que Irán es «un país que lleva 47 años destrozando a la gente» y que sus gobernantes «son gente muy difícil».

«Quiero subrayar que son gente muy peligrosa y difícil», añadió Trump sobre los representantes del régimen Ayatolá.

«Han destrozado barcos, han matado a mucha gente, no solo a estadounidenses, sino a muchísima gente. Ha sido terrible. 32.000 personas han muerto en los últimos dos o tres meses», explicó.

Trump afirmó que los representantes de Teherán «quieren llegar a un acuerdo» sobre su programa atómico, pero que éste debe ser «un acuerdo significativo» para que contente a Washington.

El mandatario recordó los ataques sobre las instalaciones nucleares iraníes de Fordó, Natanz e Isfahan del pasado junio pero, una vez más, aseguró que prefiere solventar la actual crisis «por la vía pacífica«.

Antes de llegar a Texas para dar un mitin ante trabajadores de refinerías y procesadoras, Trump dijo hoy al partir de la Casa Blanca que no está contento con cómo Teherán está negociando sobre su programa nuclear, pero admitió que aún no ha tomado «una decisión final» sobre si atacar o no Irán.

Justo antes del mitin, el republicano volvió a insistir en que lo que su Ejecutivo persigue es «cero enriquecimiento (de uranio), no del 20 % ni del 30 %» por parte de la república islámica y que no teme que un ataque contra Irán pueda disparar el precio global del crudo.

Tras negociar ayer en Ginebra, Washington y Teherán se han emplazado a una nueva reunión el lunes en Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).



Movimientos militares y advertencias en Oriente Medio

Washington está exigiendo enriquecimiento cero de uranio por parte de Irán y que limite el alcance de sus misiles, puntos a los que se niega Teherán, que solo acepta recortes en su programa atómico a cambio del levantamiento de sanciones.

Sin embargo, en medio de las negociaciones el portaviones USS Gerald R. Ford llega este viernes con su grupo de combate a la costa norte de Israel y se une al enorme despliegue militar estadounidense en Oriente Medio, el mayor desde ella guerra de 2003.

A ello se suma que el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, envió un mensaje a los trabajadores de la legación en el que les advierte que, si quieren salir del país, lo «hagan HOY» ante un posible inicio de un conflicto en la zona.