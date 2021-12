Trump dio positivo al COVID antes de debate, dice exasesor

Por: JILL COLVIN

Donald Trump dio positivo a COVID-19 tres días antes de su primer debate presidencial en septiembre de 2020 con el entonces candidato demócrata Joe Biden, días antes de que se diera a conocer ese diagnóstico, de acuerdo con un nuevo libro del exjefe de despacho de Trump.

En el libro “The Chief’s Chief”, obtenido por The Guardian antes de su publicación prevista para el 7 de diciembre, Mark Meadows escribe que el entonces presidente recibió un resultado negativo poco después de la prueba positiva y reanudó sus actividades normales, como asistir al debate contra su adversario demócrata.

Trump negó el miércoles la afirmación de Meadows. La revelación, en caso de que se confirme, podría suponer otra prueba más de que la Casa Blanca de Trump no tomó en serio al virus, incluso en momentos en que se propagaba entre los funcionarios de la residencia presidencial y el personal de campaña, haciendo que al final Trump fuera al hospital, donde necesitó oxígeno suplementario y tratamientos experimentales.

El expresidente aseguró el miércoles que la afirmación de Meadows “de que yo tenía COVID antes, o durante, el primer debate es una noticia falsa.

De hecho, una prueba reveló que no tenía COVID antes del debate”. Meadows retuiteó posteriormente la declaración. La editorial del libro, All Seasons Press, no respondió de momento a una solicitud de comentarios.