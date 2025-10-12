Nueva York.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su país “quiere ayudar a China, no perjudicarla”, en medio de un aumento de las tensiones comerciales entre ambas potencias.

Trump hizo el pronunciamiento a través de su red social Truth Social, asegurando:

“No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión para su país, y yo tampoco. ¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla!”

La declaración se produce después de que el Ministerio chino de Comercio criticara a Washington por obstaculizar el diálogo comercial y advirtiera que las amenazas de elevar aranceles no son la forma correcta de mantener buenas relaciones bilaterales.

Un portavoz del ministerio chino explicó que las contramedidas anunciadas por Pekín, que incluyen restricciones a la exportación de tierras raras y productos relacionados con su procesamiento, son medidas defensivas necesarias para proteger los derechos e intereses de sus empresas e industrias.

“Esperamos que EE.UU. reconozca su error, avance con China en la misma dirección y regrese al camino del diálogo y las consultas”, indicó el vocero, agregando que Pekín adoptará medidas resueltas si Washington persiste en tomar un camino equivocado.

En respuesta, Trump ha amenazado con imponer aranceles del 100% a productos chinos y aumentar los controles a la exportación de tecnología, en represalia por las nuevas restricciones implementadas por China esta semana.

El intercambio de declaraciones refleja la intensificación de la disputa comercial, que amenaza con afectar la economía global y las cadenas de suministro internacionales.