Busan (Corea del Sur).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que ha ordenado empezar a probar «inmediatamente» el arsenal nuclear estadounidense «debido a los programas de pruebas de otros países», después de que Rusia realizara maniobras de sus fuerzas nucleares.

«Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato», dijo Trump a través de su red social Truth Social.

El republicano añadió que EE. UU. tiene «más armas nucleares que cualquier otro país», seguido por Rusia y China en un «distante» tercer lugar.

Armas nucleares

En estos ejercicios «rutinarios», según Putin, las fuerzas rusas lanzaron un misil balístico intercontinental Yars —de hasta 12.000 kilómetros de alcance— desde el cosmódromo de Plesetsk, ubicado a casi 800 kilómetros al norte de Moscú.

El misil fue lanzado con destino al polígono de Kura, en la península de Kamchatka, a más de 6.000 kilómetros del lugar de lanzamiento.

Bombarderos estratégicos Tu-95C

En las maniobras también participaron el submarino nuclear Briansk, que lanzó un misil balístico Sineva desde el mar de Barents, y varios bombarderos estratégicos Tu-95C, que dispararon misiles de crucero.

Estos ejercicios tuvieron lugar después de que la cumbre ruso-estadounidense en Budapest fuera aplazada, al descartar Moscú un cese de las hostilidades en Ucrania como condición para reanudar las negociaciones de paz.

En los últimos años, la competencia nuclear entre las principales potencias del mundo ha experimentado un notable aumento, especialmente entre Estados Unidos, Rusia y China. Las tensiones geopolíticas derivadas de conflictos como el de Ucrania y la suspensión de acuerdos de control de armas han reactivado los temores de una nueva carrera armamentista.

Misil balístico intercontinental Yars

El reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, quien ordenó reanudar las pruebas nucleares del país, surge en respuesta a las maniobras realizadas por Rusia con sus fuerzas estratégicas. Dichas pruebas incluyeron el lanzamiento de un misil balístico intercontinental Yars, así como ejercicios con submarinos y bombarderos nucleares.

Estos movimientos se enmarcan en un escenario de tensión internacional, donde las potencias buscan reafirmar su poder disuasivo frente a posibles amenazas. Estados Unidos ha sostenido que su decisión busca mantener una «igualdad de condiciones» frente a las pruebas de otros países, mientras Rusia defiende sus acciones como ejercicios «rutinarios».

La situación se agrava por la falta de avances diplomáticos, ya que la cumbre ruso-estadounidense en Budapest fue aplazada tras la negativa de Moscú de aceptar un cese de hostilidades en Ucrania. Esto ha aumentado la preocupación de la comunidad internacional ante una posible escalada nuclear que afecte la estabilidad global.