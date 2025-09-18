La votación será decisiva este viernes en la Cámara.

Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este jueves a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes a respaldar un proyecto de ley de financiación temporal que busca evitar el cierre parcial del Gobierno federal a partir del próximo 30 de septiembre.

“Mañana, los republicanos de la Cámara de Representantes llevarán a cabo una votación muy importante para aprobar un proyecto de ley de financiación temporal sin modificaciones”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El presidente acusó al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de querer “paralizar el gobierno”, mientras que, los republicanos apuestan por mantenerlo en funcionamiento. “¡Todos los republicanos de la Cámara deben unirse y votar a favor!”, agregó.

La propuesta presentada por los congresistas republicanos plantea extender los fondos federales hasta el 21 de noviembre, lo que daría tiempo para negociar un presupuesto anual más amplio.

Sin embargo, no está claro si lograrán los votos suficientes, ya que la mayoría republicana en la Cámara es reducida.

Los demócratas, por su parte, han condicionado su apoyo a que la medida incluya la renovación de subsidios de atención médica que expiran este año, así como revertir ciertos cambios en el programa Medicaid introducidos en la ley presupuestaria y de recortes fiscales aprobada en julio.

De ser aprobada en la Cámara este viernes, la resolución deberá ser ratificada en el Senado antes del 30 de septiembre para evitar un cierre gubernamental que afectaría agencias federales y programas clave.