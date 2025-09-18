Aylesbury (R.Unido).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el mandatario ruso, Vladimir Putin, “le ha decepcionado”, pues pensó que negociar con él el fin de la guerra de Ucrania sería más sencillo.

“Me honra mucho decirles que hemos resuelto siete guerras, siete guerras irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver (…) La que pensé que sería más fácil fue por mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado; realmente me ha decepcionado”, apuntó Trump en una rueda de prensa tras la reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer.