El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este lunes en que la guerra contra Irán terminará “pronto”, aunque descartó que el conflicto pueda concluir esta misma semana.

“No lo creo (que la guerra termine esta semana), pero será pronto. No pasará mucho tiempo antes de que tengamos un mundo mucho más seguro”, respondió Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por la prensa sobre la duración del conflicto.

Trump aseguró, sin embargo, que desde el comienzo de la operación militar bautizada por el Pentágono como ‘Furia Épica’, iniciada el 28 de febrero, EE.UU. ha acabado con la armada, la fuerza aérea y el liderazgo iraní.

“En tan solo dos semanas, los hemos diezmado. Ya no tienen armada; ya no tienen fuerza aérea. No tienen liderazgo. Su cúpula dirigente ha desaparecido”, subrayó.

El presidente, quien insistió en la necesidad de la ofensiva para evitar que Teherán desarrolle un arma nuclear, dijo que la operación “ha evitado una tercera guerra mundial”.

“Yo tenía la obligación de hacer esto. No quería hacerlo. De no haber actuado nosotros, se habría desatado una guerra de la que no habría quedado absolutamente nada”, argumentó el mandatario.

La Administración de Trump sostiene que el objetivo de la ofensiva es destruir el programa iraní de misiles y sus capacidades para fabricar un arma nuclear, aunque no ha ofrecido un cronograma claro sobre la duración del conflicto, que inicialmente se estimó entre cuatro y cinco semanas.

La semana pasada el presidente ya había dicho que la guerra está “prácticamente terminada”, debido a que las capacidades militares de Irán se encuentran bajo mínimos.

“Cuando quiera que termine, terminará”, afirmó el mandatario en una entrevista con el medio digital estadounidense Axios.