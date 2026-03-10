EE.UU. dice que Colombia no coopera suficiente para ser invitada al Escudo de las Américas

Washington. – La Casa Blanca afirmó este martes que no invitó a Colombia al Escudo de las Américas, una alianza con gobiernos latinoamericanos de derecha para combatir el narcotráfico, porque aún no ve «el nivel de cooperación» necesario por parte del gobierno colombiano.

No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del Gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es una alianza militar para combatir el narcotráfico que fue presentada por Trump el pasado sábado durante una cumbre en Miami (Florida) con 12 presidentes de derecha de la región, como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele o el ecuatoriano Daniel Noboa.

A la cita no fueron invitados los mandatarios progresistas de Colombia, Gustavo Petro, ni de México, Claudia Sheinbaum, dos países afectados por el narcotráfico, ni tampoco el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, líder de la mayor economía latinoamericana.

Relación entre Trump y Petro

La relación entre Trump y Petro ha sido tensa, e incluso Washington lo acusó y sancionó por supuestos vínculos con el narcotráfico, pero en febrero ambos mantuvieron una reunión cordial en la Casa Blanca que sirvió para acercar posturas.

Tensiones con México

En cuanto a México, Trump afirma que tiene una buena relación con Sheinbaum, aunque lamenta que esta no haya autorizado que el Ejército estadounidense pueda atacar a los cárteles en territorio mexicano, una opción que ella descarta para proteger la soberanía nacional. EFE