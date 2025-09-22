Naciones Unidas– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá este martes reuniones bilaterales con sus homólogos de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Argentina, Javier Milei, en los márgenes de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU. Además, participará en una cumbre con líderes árabes y musulmanes centrada en la guerra en Gaza.

El anuncio fue hecho por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien adelantó que el mandatario republicano pronunciará ante la Asamblea General “un importante discurso en el que subrayará la renovación de la fortaleza estadounidense en el mundo y sus logros históricos en tan solo ocho meses”.

Según la vocera, Trump también abordará “cómo las instituciones globalistas han deteriorado significativamente el orden mundial” y presentará su “visión constructiva para el futuro”.

Entre sus actividades oficiales figura también un encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres, el primero desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado.

La reunión con Zelenski será el primer cara a cara desde que Trump se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, en agosto en Alaska, con miras a negociar un posible acuerdo de paz en Ucrania.

Con Milei, el encuentro se producirá un día después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. expresara su apoyo incondicional a Argentina frente a la fuerte tensión financiera provocada por la escalada del dólar.

Asimismo, la Casa Blanca confirmó que el presidente estadounidense mantendrá reuniones con líderes de la Unión Europea, aunque no ofreció más detalles.

Trump participará, además, en una cumbre multilateral con los líderes de Catar, Reino Unido, Arabia Saudí, Indonesia, Turquía, Pakistán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

El objetivo de Washington es que estos países se integren en un plan de reconstrucción postconflicto para Gaza. No obstante, se espera que varios de ellos expresen su malestar por el reciente ataque israelí contra una delegación de Hamás en Doha y condenen la ofensiva contra la ciudad de Gaza.

La cumbre tendrá lugar días antes de que Trump reciba en Washington al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.