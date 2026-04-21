Trump vuelve a echarse para atrás y extiende indefinidamente el alto el fuego con Irán

Estados Unidos.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la extensión indefinida del alto el fuego con Irán, apenas horas antes de que expirara la tregua, con el objetivo de dar continuidad a las conversaciones de paz.

La decisión, según explicó el mandatario, responde a una solicitud de Pakistán, que ha servido como mediador en el conflicto. Trump indicó que optó por suspender cualquier acción militar hasta que Irán presente una propuesta unificada para avanzar en las negociaciones.

El alto el fuego, que inició hace dos semanas, no tiene ahora una fecha límite definida, lo que genera incertidumbre en medio de un conflicto que ya ha dejado miles de muertos y un impacto significativo en la economía mundial. A pesar de la prórroga, Trump confirmó que se mantendrá el bloqueo naval estadounidense sobre las costas iraníes, una medida que autoridades de Teherán consideran como un acto de guerra.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, junto a otros líderes internacionales, ha condenado las amenazas de Washington, advirtiendo sobre posibles violaciones al derecho internacional humanitario.

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El conflicto, iniciado el 28 de febrero con la participación de Estados Unidos e Israel, ha escalado con especial tensión en el estratégico estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio mundial de crudo.

Mientras tanto, persisten desacuerdos en torno al programa nuclear iraní, ya que Washington exige el fin del enriquecimiento de uranio, mientras Teherán sostiene que su desarrollo tiene fines pacíficos.

Desde Irán, sectores políticos han calificado la extensión del alto el fuego como una “maniobra para ganar tiempo”, advirtiendo que podría tratarse de una estrategia previa a un posible ataque, lo que mantiene en alto nivel la tensión internacional.