Trump firma orden ejecutiva para declarar al fentanilo como «arma de destrucción masiva»

Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para declarar al fentanilo —droga que ha causado graves estragos en la población estadounidense en los últimos años— “como un arma de destrucción masiva”.

“Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es”, declaró Trump durante un acto celebrado en la Casa Blanca.

El mandatario sostuvo que el impacto de esta droga equivale a un conflicto bélico. “Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200.000 y 300.000 personas al año (a causa del fentanilo). Se habla de 100.000, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor”, afirmó.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 250.000 personas murieron entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, principalmente fentanilo.

Trump anunció la firma de la orden durante un evento en el que se condecoró a militares por su labor en la defensa de la frontera con México, y aseguró que “no cabe duda de que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo al país, en parte porque quieren matar a estadounidenses”.

El presidente destacó además que, durante su mandato, se ha logrado “una reducción del 50 % en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera”, y afirmó que China está “colaborando estrechamente” con Estados Unidos para disminuir el envío de esta sustancia.

“Hemos logrado reducir la cifra a un número mucho menor. No es satisfactorio, pero pronto lo será”, concluyó el mandatario.