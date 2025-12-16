Alguaciles esperan que legisladores aprueben ley que dignificará su labor

La Altagracia. – La Asociación Dominicana de Alguaciles, Inc. (ADA) demandó a los legisladores la aprobación del proyecto de ley que reposa en el Congreso Nacional, orientado a la dignificación de los oficiales ministeriales, iniciativa considerada clave para fortalecer el ejercicio de sus funciones dentro del sistema de justicia dominicano.

La información fue ofrecida por el presidente de la ADA, Hipólito Girón Reyes, durante los actos conmemorativos del 40 aniversario de la institución y el Día Nacional del Ministerial.

Llamado al Congreso Nacional

Girón Reyes destacó la necesidad de que el Congreso avance en la aprobación de la normativa, al entender que esta permitirá mejorar las condiciones laborales, profesionales y humanas de los alguaciles, garantizando un mejor desempeño de sus responsabilidades judiciales.

Acto conmemorativo en Higüey

El acto central se realizó en el Club SalvaLeón de Higüey, donde se pasó balance a la gestión 2024-2025 y se agradeció a Dios por los logros alcanzados durante el período.

Quizas te interese: Más de 230 mil pasajeros llegaron al país en los primeros días de diciembre

La ceremonia inició con una invocación religiosa a cargo del ministerial Jeremías de León, seguida de la entonación del Himno Nacional y el Himno del Ministerial. La conducción del evento estuvo a cargo de Michael Cabral Herrera, presidente de la UMJUVE.

Compromiso institucional

Durante su discurso central, el presidente de la ADA resaltó el compromiso de la institución con la sociedad, agradeció el respaldo de los alguaciles de la provincia La Altagracia y reafirmó la misión de servir con dignidad, compromiso y apego a los valores judiciales.

Cooperación internacional

Uno de los momentos más significativos fue la participación del Sr. Pavel Khutorenko, consejero del Director del Servicio Federal de Alguaciles de la Federación de Rusia, quien presentó un audiovisual sobre las funciones de los alguaciles rusos y transmitió un mensaje de felicitación del director del organismo, Dmitry Aristov.

Durante el acto, se entregó al presidente de la ADA una placa con el emblema de los Alguaciles de Rusia, como símbolo del fortalecimiento de los lazos de cooperación internacional.

Reconocimientos y entidades presentes

La actividad contó con la presencia de representantes de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), el Colegio de Abogados, UNATOGA, la Asociación Dominicana de Intérpretes Judiciales (ADIJ) y otras entidades aliadas.

Asimismo, se otorgaron reconocimientos a alguaciles y colaboradores destacados por su aporte y compromiso con el fortalecimiento institucional de la ADA.