Para que una persona tenga éxito, primero debe obtener esa oportunidad que le permita demostrar su talento. En cualquier escenario, para lograrlo, hay que derribar muros, y esto fue lo que hizo la actriz y humorista Jacqueline Estrella.

Con su jocosa personalidad y su talento para la actuación y el humor el cual destila por cada poro de su piel, Estrella, hace más de 20 años se ganó el cariño del público, haciendo reír con sus famosos personajes, entre ellos: “La evangélica” y en especial con su imitación de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Pero, para llegar aquí, tuvo que esquivar muchos obstáculos en el camino.

“Al principio tenía dificultades para que me permitieran salir con mis rutinas y personajes, pues lo que eran libretistas no confiaban en mí o tal vez veían talento y no querían que yo pasara. Incluso, un tiempo tuve una mujer de jefa y también me la puso difícil. Tuve que pedir el chance, porque el que es insistente, el que tiene una meta, llega lejos”, reveló durante una entrevista con Qué Pasa!

Agregó que para que una mujer tenga éxito, en este “mundo de hombres”, como es el del humor, los caballeros tienen más libertades en cuanto al tono de los chistes, debido a que la gente le tiene mucha permisibilidad, solo debe “ser persistente, no perder el foco, mantenerse al tanto de lo que está pasando en todos los sentidos: política, social, farándula, a nivel internacional, porque como decía Freddy ‘mientras más documentada estás más referencia tienes para hacer humor’. Prepararse es algo importante, y entre esto se encuentra aprender a producir, escribir y a crear tus propias rutinas y chistes, pues un libretista no lo hará por ti. La competencia es fuerte en este mundo de hombres”.

15 primaveras

Estrella presentará un show especial el jueves 30 de mayo, dedicado a las madres y con el que celebra los 15 años de su imitación a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, uno de sus personajes más solicitados y respetados de toda su carrera.

“Estamos de 15 que comience la fiesta”, es el título de la producción que sube a escena en Chao Café Teatro, de Ágora Mall, a las 8:00 de la noche.

“Vengo con un show de humor, temático, donde aprovecho los 15 años que cumple mi imitación de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, y el décimo quinto aniversario de mi Escuela de Arte Estrella, para hacer un show que tiene que ver con la celebración de los 15 primaveras, incluyendo mis 15 traumáticos. Diré cosas que no me atrevía a decir sobre mi vida personal, entre lo traumático y chistoso. Además de mi stand up, presentaré todos mis chistes”.

La comediante confiesa que tiene una gran motivación por esta entrega ya que cuenta con un equipo de trabajo, encabezado por el veterano humorista Rafy Pérez.

“Rafy Pérez es un compañero, un hermano, es un gran humorista. Es uno de los viejos robles del humor que hay en Telemicro, tiene una larga experiencia. Tenemos muchos años trabajando juntos y hemos trabajado juntos en cuanto a las ideas de los personajes que se me ocurrieran, pero en especial del personaje de la vicepresidenta de la República. Lo mejor de todo esto es que Rafy además de ser un excelente profesional, es un gran ser humano”.