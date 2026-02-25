Un ensayo prueba con éxito una única pastilla diaria que combina dos fármacos para el VIH

Redacción salud.- Una sola pastilla diaria, que combina dos medicamentos actuales, se perfila como «una prometedora alternativa» a los complejos regímenes de tratamiento del VIH con múltiples comprimidos.

Esta es la principal conclusión de un ensayo clínico en fase III realizado con 557 personas; los detalles se publican en la revista The Lancet.

El estudio, llamado Artistry-1, se llevó a cabo en 90 hospitales y clínicas de Australia, Argentina, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Japón, Puerto Rico, la República Dominicana, Sudáfrica, Taiwán y el Reino Unido.

Los fármacos

La pastilla combina los fármacos bictegravir y lenacapavir y el ensayo demostró que el nuevo tratamiento en un solo comprimido era muy eficaz para mantener la supresión del VIH.

Casi el 96 % de los 371 participantes que cambiaron a este régimen simplificado mantuvieron la supresión viral sin que se notificaran nuevos casos de resistencia a los medicamentos.

En comparación, los 186 voluntarios que continuaron con los tratamientos existentes de múltiples comprimidos mostraron resultados similares, manteniendo también la supresión viral en una proporción de entre el 94 % y el 96 %.