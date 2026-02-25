Retoques invisibles: rejuvenecimiento que no se nota

“¿Qué te hiciste?” es la pregunta incómoda que sale a relucir, cuando una persona se somete a un procedimiento estético, pero no es por mera curiosidad, sino porque el cambio es evidente: rasgos exagerados o transformados que rompe con la familiaridad del rostro como se conoce.

En los últimos años se escucha con menos frecuencia, pues hoy se busca un rejuvenecimiento que luzca más natural, que no se note y eso se realiza a través de los llamados, retoques invisibles.

Según el cirujano plástico, reconstructivo y estético, Nelson García, explica que estos retoques son un conjunto de procedimiento que van dirigidos a mejor la apariencia manteniendo la naturalidad, mejorando la apariencia, y la armonía sin que se note que hubo un procedimiento, haciendo que se perciba un rostro más fresco, equilibrado y natural.

Te puede interesar: Cirugía plástica: cuando solo quieres imitar otro cuerpo

Ácido hialurónico, colocación de bótox, rinomodelación y colocación de bioestimuladores, son algunos de los procedimientos cuya demanda han aumentado en los últimos años, debido a que existe “una mayor educación de las personas, una tendencia a lo natural que en la actualidad es lo que las pacientes buscan».

Doctor Nelson García, cirujano plástico, reconstructivo y estético.

Redes Sociales

En este contexto, el doctor García afirma que, las redes sociales juegan también un papel determinante, pues la sobreexposición a la propia imagen, la búsqueda de validación a través de los “likes”, el uso de filtros y la edición digital de fotografías construye un estándar que muchas personas intentan replicar a través de los retoques.

Hoy son muchos los pacientes que buscan verse mejor sin que se note, por lo que el doctor explica que para gestionar la expectativa del paciente que quiere “verse mejor” pero no “operado”, requiere una evaluación precisa y sobre todo una comunicación honesta, explicando qué cambios son posibles y cuáles no, mostrando “resultados auténticos sin ángulos engañosos y sin filtros” sostuvo el cirujano plástico.