Un esposo en Canadá: el premio de un certamen de belleza en la India

Nueva Delhi.- Las autoridades de la India afirmaron este viernes que están investigando una convocatoria para un supuesto certamen de belleza que ofrecía a la ganadora la posibilidad de casarse con un ciudadano indio asentado en Canadá, e informaron de la detención de dos personas.

La convocatoria al certamen, que debía celebrarse el próximo 23 de octubre en un hotel del estado norteño de Punjab, indicaba que las jóvenes debían ser de “casta general”, en referencia a las jerarquías altas del sistema de castas hindú.

Los carteles sobre el evento comenzaron a aparecer este jueves en las calles de la ciudad de Bathinda, donde se suponía que tendría lugar el concurso, así como en las redes sociales, indicó a EFE la oficina del superintendente de Policía del distrito.

La Policía de Bhatinda calificó en Twitter los carteles de “ofensivos” por portar “palabras indecentes contra las mujeres”, al tiempo que anunció una investigación.

Dos personas has sido detenidas acusadas de estafa y ofensas contra la mujer, precisó a EFE la comisaría. A pesar de lo que señalaban los carteles, los representantes del hotel donde se suponía que se celebraría el concurso han asegurado que no hubo nunca una reserva para la actividad, según los medios indios Indian Express y Times of India.

Las familias suelen recurrir a sitios especializados en Internet y redes sociales para concertar matrimonios y para facilitar la búsqueda de parejas en base a estándares sociales y de casta, económicos o físicos muy arraigados en la tradicional sociedad india.

Sin embargo, el uso del sistema de castas para escoger parejas es cada vez más cuestionado por activistas y organizaciones civiles, por exacerbar las barreras de comunidades marginadas.

La indignación por el supuesto concurso apunta también los riesgos cada vez mayores que están dispuestos a asumir los jóvenes por emigrar a países idealizados por ofrecer mejor calidad de vida y que sirven de nicho para la estafa, la explotación laboral y el tráfico de personas.

Puedes leer: Miss Ucrania protesta por compartir habitación con participante rusa

Canadá acoge una diáspora de unos 5 millones de indios, buena parte de ellos provenientes de Punjab, y es uno de los principales destinos para los jóvenes del país asiático en busca de nuevas oportunidades.