Santo Domingo Oeste. — Un haitiano murió a causa de disparos ayer, luego de que, junto a un cómplice, intentara atracar a varias personas en el sector El Café de Herrera, según informó la Dirección Regional SDO de la Policía Nacional, con sede en Los Alcarrizos.

El fallecido fue identificado como Ismael Divergé, de 25 años, quien perdió la vida tras recibir un impacto de bala en el hombro derecho, con salida por la región dorsal.

De acuerdo con versiones ofrecidas por moradores a las autoridades, Divergé y otro hombre —aún sin identificar— huían tras intentar despojar de sus pertenencias a varias personas cuando se escuchó un disparo.

Minutos después, residentes encontraron el cuerpo sin vida en la cañada del Kilombo, en el mismo sector. Al lugar se presentaron varias unidades policiales y un médico legista.

Agentes de la Subdirección de Homicidios y del Dicrim investigan el caso para determinar quién realizó el disparo que causó la muerte del ciudadano haitiano. Las autoridades también buscan identificar y apresar al presunto cómplice, quien habría escapado luego de intentar cometer los atracos utilizando un arma blanca.