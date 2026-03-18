SANTIAGO.- Desconocidos ultimaron anoche de varios balazos a un joven mientras viajaba en una motocicleta, en un sector del municipio de Navarrete, al norte de esta ciudad.

Los informes preliminares obtenidos por este diario indican que al occiso le llamaban Willy Enmanuel Rivas y que, al momento de ser atacado por los desconocidos, transitaba por el sector El Abanico, de Navarrete.

Al lugar donde fue ultimado Rivas se presentaron autoridades policiales y del Ministerio Público para realizar las indagatorias correspondientes.

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Todavía a media mañana de hoy, la Policía Nacional destacada en esta ciudad no había ofrecido una versión sobre ese trágico suceso.

Rivas residía en el municipio de Navarrete, pero no se pudo establecer a qué se dedicaba o si estaba estudiando.

El cadáver de Rivas fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), de esta ciudad, para fines de autopsia.