SANTIAGO.– El Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó esta mañana que profundiza las investigaciones para establecer las circunstancias en las que un peluquero fue ultimado de varios balazos anoche, tras producirse una discusión en una cancha deportiva de la urbanización Altos de Rafey, al norte de esta localidad.

Indicó que varias personas residentes en el sector ya han sido cuestionadas sobre la muerte a tiros de Adonis Abreu Toribio, peluquero de 35 años, y quien, de acuerdo al certificado del médico legista actuante en el caso, falleció a causa de las múltiples heridas de bala.

De acuerdo a versiones de vecinos y familiares del occiso, el problema surgió por una discusión en la cancha, donde le habrían propinado una galleta o bofetada a un joven.

Puede leer: Brutal ataque a machetazos deja un muerto en San Francisco de Macorís

“Ellos vinieron disparando y alcanzaron a Adonis en varias partes del cuerpo, él salió huyendo y luego cayó como a 100 metros del lugar donde fue herido”, expresó Juana Santana, empleada de una banca de apuestas en las inmediaciones de la calle 16 de Altos de Rafey, donde está la cancha.

Mientras que María Toribio, hermana de la víctima, declaró que fueron tantos los disparos, que incluso una bala cayó en su vivienda y que no fue impactada porque tenía un toldo en la galería.

Reclamó de las autoridades policiales y el Ministerio Público esclarecer el caso, ya que su pariente era un hombre de trabajo y dedicado a su familia, dejando a dos menores de edad en la orfandad.

Adonis Abreu Toribio residía en el edificio número 13, en la tercera planta de la calle 9 de Altos de Rafey, donde tenía su barbería.

Todavía a media mañana de hoy, las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), de esta ciudad, no habían entregado el cadáver de Abreu Toribio a sus familiares.

Es la primera vez que en la cancha de baloncesto de los Altos de Rafey se origina un problema de esa magnitud.