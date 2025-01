Sabemos todos, Estados Unidos es un país de inmigrantes.

La historia así lo dice. Millones de sus pobladores originales fueron aniquilados por los europeos que buscaban tierras, oro y otros recursos. Los sobrevivientes indígenas fueron arrinconados en “reservas”, esclavizados. y martirizados para darle paso al “sueño americano”.

Lo que se produjo fue un verdadero genocidio. Millones de los pobladores originales de lo que hoy forma el territorio estadounidense fueron desplazados, aniquilados, sus lenguas y su cultura milenaria desaparecieron.

No hubo piedad. Los verdaderos estadounidenses, los nativos, los originales, los que le dieron vida a esas tierras inmensas, fueron borrados de la faz de la tierra. Hablamos de millones de personas. Algunos hablan de 17 millones; otros de cinco o seis millones. Los historiadores no se ponen de acuerdo con la cifra, en lo que todos están de acuerdo es en que se trató de un genocidio.

La historia de Estados Unidos es pues, una historia de muerte, de usurpación, de invasiones, de esclavitud, de violación a los más elementales derechos humanos, no sólo en su propia tierra, sino en “allende los mares”. El libertador Simón Bolívar lo advirtió hace muchos años ante la embestida del naciente imperio norteamericano imponiendo su dominio y plagando de miseria a toda la América Latina, como destinado por la providencia.

No hay un solo país latinoamericano que, en nombre de la libertad y la democracia, no haya sido invadido por Estados Unidos. Lo mismo en la mayoría de los países del mundo, como lo confirman las bases militares esparcidas por todo el planeta, listas para actuar en el momento que el pentágono lo considere oportuno para imponer su dominio y hegemonía global.

stados Unidos lo construyeron los inmigrantes ingleses, británicos, originalmente; luego holandeses, asiáticos, etc., etc. Todos buscaban lo mismo: tierras, riquezas, poder. Etc. Si hoy Estados Unidos es lo que es, se debe a los hombres y mujeres de todo el mundo que, en calidad de inmigrantes, construyeron esa gran nación.

Tras la llegada al poder, por segunda ocasión de Donald Trump, se ha propuesto “limpiar la casa” deportando masivamente a millones de latinoamericanos, ante la mirada atónita de los mandatarios de todos los países que forman la región; mexicanos, colombianos, haitianos, dominicanos, etc. Provocando una crisis económica y humanitaria de consecuencias devastadoras.

Los latinos forman una fuerza política, económica y social muy importante en Estados Unidos. Se estima que en Estados Unidos hay cerca de 70 millones de origen latinoamericano. Eso es alrededor del 20% de la población total. Solo de origen mexicano se habla de 50 millones, que estudian, trabajan y sostienen.