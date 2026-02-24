Un perro sobrevive al accidente de helicóptero que dejó 15 muertos en Perú, según medios

Lima.– Un perro de raza chihuahua fue el único sobreviviente del accidente de un helicóptero militar que el domingo se estrelló en una zona montañosa de la costa sur de Perú, en el que murieron sus 15 ocupantes, entre ellos la tripulación y once civiles, de los que siete eran menores de edad, según reportaron medios locales.

De acuerdo a la información difundida por el canal Latina, presente en las cercanías a la zona del accidente, el perro era la mascota de uno de los pasajeros de la aeronave y fue encontrado entre los restos de la aeronave por los primeros rescatistas que alcanzaron el lugar.

El helicóptero, un Mi-17 de fabricación rusa, se estrelló en torno a las 16:30 hora local (21:30 GMT) entre las montañas que rodean al municipio costero de Chala, en la sureña región de Arequipa, a donde se dirigía aparentemente a atender emergencias derivadas de las inundaciones que se han registrados en estos últimos días en esta zona.

–

Identificación de las víctimas y sobrevivientes

La aeronave había partido inicialmente desde la capital Lima y había hecho una parada en Pisco, y en su interior la tripulación iba acompañada de sus familias, una situación que según la Fuerza Aérea del Perú (FAP) estaba autorizada.

El piloto del helicóptero fue identificado como el mayor Sergio Paúcar, quien iba acompañado por el alférez Luis Huertas, la suboficial de primera Kamila Chapi Anchapuri y el suboficial Leiner Aguirre Huamán.

Quizas te interese: Florida lleva a cabo su segunda ejecución de 2026 tras año récord en condenas a muerte

Entre los pasajeros, se encontraba el coronel Javier Nole, junto a tres adultos más, seis adolescentes y un niño de 3 años.

Las labores de rescate se extendieron por varias horas debido a las difíciles condiciones geográficas y climáticas de la zona, caracterizada por pendientes pronunciadas y caminos de difícil acceso.

Equipos de la Fuerza Aérea del Perú y brigadas de emergencia trabajaron en la recuperación de los cuerpos y en la evaluación de los restos de la aeronave, mientras se inició una investigación para determinar las causas del siniestro.

Hasta el momento, no se ha precisado si el accidente estuvo relacionado con fallas mecánicas, condiciones meteorológicas adversas o algún otro factor.

El Ministerio de Defensa expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y anunció que se brindará apoyo psicológico y logístico a los deudos.

Asimismo, se informó que una comisión especializada analizará la información de vuelo y los antecedentes técnicos del helicóptero para esclarecer lo ocurrido en esta tragedia que enluta a la institución militar y a varias familias civiles.

En tanto, el pequeño chihuahua rescatado fue trasladado por personal de emergencia a un lugar seguro y quedó bajo el cuidado de rescatistas mientras se determina su situación.



La historia del animal, único sobreviviente del accidente, ha generado conmoción en la zona y se ha convertido en un símbolo de esperanza en medio del dolor que deja la tragedia aérea en la región de Arequipa.