La oposición, que denunció irregularidades en Supérate, quiere que se le haga una auditoría antes de la fusión con Adess. ¿Algún problema?

No es por nada ¿pero existe otra salida para sanear las Ede que no sea privatizarlas? El Gobierno puede hacer lo mismo que otros. ¿O no?

Con el cuarto apagón general en seis meses, la crisis en Cuba es histórica. La Revolución hace mucho que se apagó. ¿Sería a causa del bloqueo?

El senador Félix Bautista se adelantó al Gobierno con el proyecto de ley para crear un Ministerio de Justicia. ¿Cuál sería la prisa?

Si el que busca, encuentra, a lo mejor encuentran el petróleo que se buscará en cuatro zonas del país. Se ignora el costo, pero vale el esfuerzo. ¿Verdad?

A propósito de la supuesta sobrevaluación de obras escolares, nunca se conoció la auditoría a su gestión solicitada por Furcal. ¿Se acuerdan?

Nicolás Maduro decidió evitar un choque con Trump al aceptar las deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos. ¿Más le costaba?

Trump reconoce como sarcástica su afirmación de que acabaría en 24 horas la guerra entre Rusia y Ucrania. Comienza a darse cuenta de sus yerros.