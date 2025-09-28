Pete Alonso, de los Mets de Nueva York (izquierda), acompaña a Francisco Lindor tras un elevado con las bases llenas durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el domingo 28 de septiembre de 2025, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)

Miami, FL – El sueño de playoffs de los Mets de Nueva York, el equipo de Queens, se desvaneció este fin de semana en Miami, a pesar de los esfuerzos de su estelar jugador, el dominicano Juan Soto.

Tras una serie decisiva contra los Marlins, los Mets vieron desaparecer sus últimas oportunidades de prolongar la temporada, confirmando su eliminación de la postemporada de las Grandes Ligas.

La posibilidad de disputar la codiciada Wild Card se diluyó en el loanDepot Park, donde los Mets de Nueva York lograron apenas una victoria en tres juegos frente a los Marlins.

Estas derrotas sellaron el destino de sus aspiraciones, dejando a los aficionados con un sabor amargo y la esperanza de “volver a intentarlo el próximo año”.

Juan Soto (22), de los Mets de Nueva York, camina hacia el dugout después de que los Mets perdieran ante los Marlins de Miami en un partido de béisbol, el domingo 28 de septiembre de 2025, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)

El puesto de Wild Card que perseguían con tanto empeño fue asegurado finalmente por los Rojos de Cincinnati, que sí consiguieron su boleto para el béisbol de octubre.

Mientras otros equipos se preparan para la emoción de los playoffs, los Mets de Nueva York se resignan a observar la postemporada desde casa y a comenzar a planificar anticipadamente la próxima campaña.