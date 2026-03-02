Unesco inquieta por la destrucción del patrimonio en los bombardeos en Oriente Medio

París.- La agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) mostró este lunes su inquietud por la destrucción del patrimonio en los bombardeos de Oriente Medio, que recordó que está protegido por el derecho internacional.

Acciones de la autoridad

El organismo, con sede en París, está siguiendo los posibles daños que sufran sitios de patrimonio desde el inicio de este nuevo conflicto «con el objetivo de garantizar su protección», señaló en un comunicado.

Para ello, ha transmitido a todas las partes interesadas las coordenadas geográficas de los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, así como de aquellos de importancia nacional, «para evitar posibles daños».

¿Qué declararon sobre la protección internacional?

Puso como ejemplo los daños sufridos en el palacio de Golestán en Teherán afectado por los escombros tras el bombardeo de la vecina plaza de Arag.

«La Unesco recuerda que los bienes culturales están protegidos por el derecho internacional, en particular la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, incluido su mecanismo de protección reforzada, y la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural», señaló.

La protección del patrimonio en conflictos armados está respaldada por instrumentos jurídicos internacionales. El principal es la Convención de La Haya de 1954, que obliga a las partes en conflicto a salvaguardar bienes culturales y a evitar su uso con fines militares.

A ello se suma la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, que compromete a los Estados a preservar los sitios inscritos por su valor universal excepcional. Estos tratados establecen que los bienes culturales no deben ser objeto de ataque y deben contar con medidas especiales de protección.

En conflictos recientes, la UNESCO ha implementado mecanismos como el envío de coordenadas geográficas de sitios protegidos a las partes beligerantes, con el fin de minimizar daños. Sin embargo, cuando los combates se desarrollan en entornos urbanos densos o cerca de áreas históricas, el riesgo de afectación colateral aumenta considerablemente.

La inquietud actual refleja no solo el impacto inmediato de los bombardeos, sino también el temor a una pérdida irreversible de memoria histórica, identidad cultural y legado universal en una de las regiones más ricas en patrimonio del mundo.