SANTO DOMINGO.– La Universidad Iberoamericana (UNIBE) otorgó un reconocimiento al director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez García, durante la XIII Jornada de Compromiso Ciudadano 2025, por su labor en la protección de la población y su aporte al fortalecimiento de la gestión de riesgos en República Dominicana.

El acto, encabezado por la rectora Dra. Odile Camilo, incluyó la entrega del Premio Quintiliano Jáquez, distinción que resalta la responsabilidad cívica y el servicio de figuras que han contribuido al desarrollo de una ciudadanía más preparada.

La Jornada de Compromiso Ciudadano es un espacio institucional que promueve la responsabilidad social y la construcción de entornos más seguros.

Méndez expresa agradecimiento

Al recibir el galardón, Méndez García agradeció a la universidad y dedicó el reconocimiento a su familia. Señaló que los valores inculcados por su madre marcaron su formación y su carrera. “Hay que estudiar; es la única forma de ser alguien en la vida”, recordó como una de las enseñanzas que lo guiaron.

El funcionario sostuvo que su trabajo ha estado orientado a preservar vidas y destacó que considera el servicio público como un compromiso permanente. “Cada día me levanto agradecido por haber tenido la oportunidad de servir durante tantos años”, afirmó.

Méndez concluyó reiterando su dedicación a la protección ciudadana y agradeciendo el respaldo de su familia y equipo de trabajo.