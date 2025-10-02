Los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y de la Liberación Dominicana (PLD) tienen el reto de lograr la cohesión en el tiempo para tratar de salir airoso en la contienda electoral del 2028.

En el caso del oficialismo, principal fuerza política, tiene por delante, lograr la unidad en medio de una contienda interna caracterizada por tener hasta ahora nueve aspirantes a la nominación presidencial.

En el caso del partido morado, tiene por delante tratar de detener las renuncias de dirigentes y miembros, las cuales han sido constantes en los últimos cinco años.

Oficialismo

El PRM, de manera estratégica reunió por tres días su Dirección Ejecutiva, donde señaló que está compactado hacia el objetivo de mantener el poder en 2028.

Puede leer: Influencers: ¿la estrategia fallida de los políticos dominicanos?

El PRM busca cohesión ante nueve aspirantes a la presidencia para las elecciones de 2028

Durante los días 19,20 y 21 de septiembre, esa organización llevó a cabo un taller estratégico para alinear las acciones y prioridades del partido rumbo a las próximas etapas electorales y de fortalecimiento institucional.

Allí asistieron el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, el expresidente Hipólito Mejía, la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y su secretaria general Carolina Mejía, entre otros.

A partir del 2026, se da como un hecho que Abinader asuma la presidencia de esa entidad política, iniciativa que facilitaría la reorganización del PRM con mayor facilidad.

PLD

De manera sistemática las renuncias han estado presentes en el partido de la estrella amarilla desde el 2020 a la fecha. En ese ínterin pasó de 37 % que logró en el 2020 a 10.39 % en las elecciones del pasado año, para una disminución de 27 % en un periodo de cinco años.

FP

La Fuerza del Pueblo (FP) no está ausente de las dificultades que tiene que enfrentar siendo la primera, lo relativo a su candidato, ya que grupos internos e externos entienden que Omar Fernández, sería la mejor opción.

Sin embargo, el grupo más poderoso en esa organización se inclinan por el veterano político, alegando que se necesita experiencia para dirigir los destinos nacionales a partir del 2028.