Pacheco dice hay tiempo para reformas al Código Penal

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró hoy que hay tiempo para hacer las enmiendas pertinentes al Código Penal Dominicano y propuso cambiar la nomenclatura del procedimiento reglamentario de la “liberación de lectura” de proyectos, porque ha sido mal interpretado por medios comunicación que creen que la iniciativa no se ha leído, “que dicen esos estúpidos aprobando cosas sin leerla y sin verla”.

Sostuvo que cada proyecto que se debate en el pleno ha sido examinado y discutido letra por letra y punto por punto, “para que tu va a darle lectura a algo que tú has leído en el pleno de la cámara, no menos de 10 veces, como es el caso del Código Penal que fue liberado de lectura ¿porqué porque conocemos íntegramente?”, explicó.

Consenso

Pacheco anunció que hoy habrá un consenso para enviar el proyecto del Código Penal a una comisión especial, parara que examine de nuevo toda la modificación que se le hicieron en el Senado de la República.

“El proyecto conjunto con otras dos iniciativas serán remitido a una comisión de estudio especial, a la que le hemos estando recomendando que, independientemente del ritmo que lleva el proyecto, podamos organizar que una parte de la sociedad vuelva a manifestar sus opiniones a la cámara y que se haga una vista pública para que nadie alegue ignorancia”, donde participen, especialmente los expertos y puedan opinar sobre la misma.

Eugenio Cedeño

Pacheco aconsejó al diputado del PRM por La Romana, Eugencio Cedeño, a que rectifique su declaración respecto a las relaciones sexuales no consentidas, lo que agrede al sector feminista.

“Si yo fuera él yo me retractara, porque yo me he equivocado, porque el ser humano es errático. El resolvería esa situación retractándose porque eso ha caído muy mal en el sector femenino”, consideró.

Reforma constitucional

Entrevistado esta mañana en el programa Hoy Mismo, que se produce por Color Visión, canal 9, el titular de la cámara baja sostuvo que el proyecto de modificación constitucional será conocido cuando se instaure el nuevo Congreso, y que para ello se requiere de consultas previas, para que gran parte de la sociedad pueda emitir su parecer..

Pacheco aseguró que con el dominico que tiene el Partido Revolucionario Moderno sobre la asamblea, la reforma constitucional versará sobre la línea que trace el partido oficial.

Precisó que el presidente Luis Abinader no le interesa legitimar su continuidad en el poder, sino poner un candado a ese tema y fortalecer la independencia del Ministerio Público.

El presidente de la Cámara de Disputados dijo que está en disposición de continuar presidiéndola.