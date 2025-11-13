Matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo es un tema demoda. Y de inicio debe ser legalizado solo para parejas extranjeras. ¿Por qué? Porque no solo sería un triunfo de la inclusión y de los derechos humanos, sino que también podría hacer que más turistaslleguen al país a disfrutar de nuestras bellezas naturales y de nuestra tradicional hospitalidad.

El ministro de Turismo ha declarado que la República Dominicana estáde moda como lugar ideal para bodas. Y es que los hoteles locales ya organizan ceremonias simbólicas en nuestras paradisiacas playas ymontañas, donde el «sí, acepto» se mezcla con el sonido de las olas y una buena dosis de brisa caribeña.

Imaginen esto: legalizando el matrimonio igualitario significará más turistas, más ingresos… y ¿quién sabe? Tal vez hasta más concursos de baile en la playa.

Hablando de historia, recordemos a Joaquín Balaguer, quien en los años 70 desafió a las iglesias al legalizar los “divorcios al vapor.” Gracias a eso, el turismo despegó como cohete espacial. ¡Vino tanta gente famosa a divorciarse que podríamos haber vendido boletos VIP. Esto demuestra que un poco de apertura puede generar grandes beneficios. Y ahora podríamos llamarlo «unión igualitaria», si eso suena más fresco .La homosexualidad no es un alienígena en nuestro planeta; es una condición presente en los humanos y todas las especies desde el lprincipio de los tiempos.

Con la “libertad de cultos” que tenemos, podemos aceptar diversas creencias sin convertirnos en los árbitros de lo que alguien debe o no debe hacer. Al legalizar el matrimonio igualitario, no solo se respeta el derecho a amar, sino que también se garantiza que esas parejas tengan los mismos beneficios que las eterosexuales.España es la mejor prueba de cómo la inclusión, ha facilitado unhcrecimiento exponencial del turismo.

Hoy 40 países ya han abierto las puertas a este tipo de uniones, incluyendo Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba. Aquí, en nuestra colorida República Dominicana, es tiempo de reconocer que las familias vienen en todas las formas y colores.

El exembajador estadounidense, James Brewster, es un gran aliado de los derechos LGBT, y su visión muestra cómo estas medidas pueden generar riqueza. Legalizar el matrimonio igualitario para todos los dominicanos y extranjeros, es un paso hacia la equidad y un impulso al turismo. Así que, dejemos a un lado la mojigatería y abracemos la inclusión porque, al fin y al cabo, el amor es el único souvenir que realmente importa.