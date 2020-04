Universal planea una nueva versión del clásico “The Night of the Hunter»

- Publicidad -

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El estudio Universal Pictures planea llevar de nuevo a la gran pantalla la historia de “The Night of the Hunter” -La noche del cazador- (1955), el inquietante clásico que dirigió Charles Laughton con Robert Mitchum como protagonista.

El medio especializado Variety aseguró este martes que el proyecto de Universal pasa por readaptar la novela “The Night of the Hunter” del escritor Davis Grubb en que se basó la película.

Matt Orton se encargará del guion de esta nueva cinta. Orton escribió la película histórica “Operation Finale” (2018), que dirigió Chris Weitz y que protagonizaron Óscar Isaac, Ben Kingsley y Mélanie Laurent acerca de la misión real que llevaron a cabo los servicios secretos de Israel para capturar en Argentina al nazi Adolf Eichmann, uno de los máximos responsables del Holocausto.

Se sabe muy poco de este nuevo proyecto de “The Night of the Hunter”, aunque Variety apuntó que se prevé que tenga un enfoque contemporáneo en lugar de recurrir a una visión de época.

Esto encajaría con la apuesta de otros “remakes” recientes de Universal como “The Invisible Man”, que reimaginó este año en tono actual el hito del terror sobre un hombre invisible con Elisabeth Moss como protagonista. Este filme obtuvo buenas críticas y un resultado muy bueno en taquilla (123 millones de dólares de recaudación sobre un presupuesto de 7 millones).

La película original de “The Night of the Hunter” ha pasado a la historia del cine como un clásico perverso, singular y perturbador, pero en su momento tuvo un recibimiento tan flojo que su director Charles Laughton no se puso tras las cámaras nunca más.

La cinta partía del encuentro en la cárcel de un escalofriante criminal (Mitchum) con un ladrón que había ocultado una gran suma de dinero antes de caer preso. Tras la ejecución del ladrón, el otro criminal seduce a su viuda y trata de ganarse la confianza de sus hijos con el único objetivo de quedarse con ese botín.

Entre otros aspectos, la cinta encandiló a los cinéfilos por la impresionante interpretación de Mitchum, cuyos nudillos con las palabras “love” (amor) y “hate” (odio) forman parte del imaginario global del séptimo arte.