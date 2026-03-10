Instituto San Ignacio de Loyola se convierte en universidad

DAJABÓN. –El Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola (ITESIL) celebró sus 80 años destacando su transformación de escuela técnica a una universidad de referencia nacional.

Los actos iniciaron con una misa en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, presidida por Monseñor Diómedes Espinal de León, Obispo de la Diócesis del Noroeste, a la que asistieron autoridades del Gobierno, estudiantes e invitados especiales.

También asistieron representantes de alto nivel de la Compañía de Jesús, incluyendo a los padres Martín Lenk, Provincial del Caribe, Jesús Zaglul (Chumi), asistente del padre general en El Vaticano y Roberto Guzmán, párroco de Dajabón.

Durante la homilía, se resaltó el impacto social del instituto en la formación de hombres y mujeres «para y con los demás, siguiendo el carisma de la orden religiosa Compañía de Jesús.

Las autoridades del centro destacaron sus transformaciones en 80 años.

“Hemos pasado de una educación antes restringida a hombres a una actualidad donde el 53% de la matrícula son mujeres”, expresaron.

Esa transformación incluyó “la expansión de una sola carrera técnica inicial a seis especialidades de alta demanda”.

Universidad

Resaltaron “la transición oficial a universidad, que permite que los jóvenes de la zona fronteriza obtengan títulos de grado sin tener que abandonar su provincia”.

La celebración incluyó un reconocimiento especial a la Compañía de Jesús, “por su invaluable aporte a la fundación, desarrollo y misión educativa del ITESIL”, que fue recibido por el padre Martín Lenk.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento de los egresados al Padre José Núñez Mármol (Padre Chepe), quien se distinguió por su visión estratégica y el crecimiento exponencial que ha experimentado el ITESIL bajo su gestión, logrando posicionar a la institución en la cima de la calidad educativa del país.

Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola; Severina Gil, gobernadora de Dajabón; Ney Rodríguez, Senador de la República; Pedro Suero, director regional de Desarrollo Fronterizo, Juan Rosario, Subadministrador del Banco Agrícola, figuran entre los invitados especiales a la actividad.

La celebración culminó con un almuerzo de hermandad donde las anécdotas y las risas fueron las protagonistas, bajo el ritmo musical del bachatero Yordi Santos.