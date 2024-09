Urge Banco Central inyectar US$1,000 millones al mercado divisa para frenar alza del dólar

Santo Domingo,- El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes urgió al Banco Central inyectar US$1,000 millones para contener la tendencia alcista de tasa de cambio, y lograr que el dólar retorne a su cotización de semanas atrás que era de menos del RD$60 por 1.

El ingeniero Iván de Jesús García alertó que la semana recién concluida se llegó hacer transacciones al RD60.30 por un dólar, y advirtió que si no se revierte esa situación sus efectos se van a reflejar en los precios de los bienes y servicios que consume la población.

El dirigente comercial dijo no explicarse las razones que están provocando esa situación ya que el Banco Central cuenta con las reservas más altas de la historia, y de acuerdo con el último informe de los primeros nueve meses del presente año cuenta con casi US$9,000 millones, es decir, casi mil millones de dólares mensual.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, De Jesús García dijo que a esas reservas hay que agregarle los aportes importantes que está realizando la industria turística y, obviamente, los más de US$8,000 millones provenientes de los dominicanos que residen en el exterior.

Recordó que la tasa de cambio de la moneda norteamericana nunca llega al techo que se consigna en el Presupuesto General del Estado, y en este año ha sobrepasado esa barrera, ya que se proyectó una cotización del RD$60 por 1, y las operaciones que se están realizando superan ese nivel.

“Entendemos que en estos momentos el Banco Central necesita inyectar aunque sea US$1,000 millones al mercado para que la tasa se logre mantener a menos de 60 por 1, estamos hablando que esta semana se han realizado operaciones a RD$60.30 por un dólar, claro está, tenemos que decir que nosotros nos reunimos con las autoridades del Banco Central porque con tantos dólares, no sabemos qué sectores están apostando a ganar dinero con la tasa de cambio, porque comenzaron a ponernos en filas a los empresarios comerciales para poder conseguir la divisa”, explicó Iván García.

Agregó que gracias al presidente de la República Luis Abinader sostuvieron un encuentro con el gobernador Héctor Valdez Albizu y su equipo, y lograron que los dólares que necesite el comercio los bancos lo pudieran servir.

“Porque los que compramos mercancías en China, si no se paga el 30% antes de la fabricación, y el otro restante previo a la embarcación, no se despacha el producto, y el efecto que hay para las importaciones de 45 a 5o días para las mercancías que lleguen para el (Black Friday), que aquí es un mes completo, y para las navidades, no iba a ser posible sin la intervención del mandatario y las autoridades del Banco Central”, detalló.

El dirigente empresarial puso como ejemplo de la drástica subida de la tasa de cambio, el hecho de que hace un mes un millón de dólares costaba RD$59,300,000, y ahora son RD$60,300,000.00, es decir, que quien está involucrado en el negocio de cambio de divisas se ganó un millón de pesos en menos de tres semanas.

“Entonces, si usted lleva eso a diez millones y lo sigue multiplicando, es mucho dinero, siempre en el Presupuesto se le pone una tasa y nunca se había llegado, se le pone una tasa, por ejemplo, la de este año de 60 por 1, nunca había alcanzado esa cotización, antes se ponía al 58, al 55, siempre se pone como un extremo, pero ya hace como dos semanas que superó el 60 por 1, y ahora estamos hablando de operaciones de 60.30”, detalló.

De Jesús García insiste en su petición de que el Banco Central inyecte entre US$500 y US$1000 millones de sus reservas “para sacarle los pesos a esos especuladores que están atentando contra la estabilidad de precios en la República Dominicana, y la función de esa institución es controlar la inflación, e inflación es sinónimo de precios”.

Advierte Impacto alza tasa del dólar en incremento de precios bienes y servicios que consume la población

Iván de Jesús García quien es presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes advierte del impacto inflacionario sobre los precios de los bienes y servicios que puede provocar el alza de la tasa del dólar.

“Tradicionalmente, no los pequeños ni los medianos, los grandes comerciantes son los primeros que cambian los precios, porque está el tema de reposición de inventario, entonces, así como hay personas e instituciones que manejan mucho dinero, que están especulando con el dólar, eso mismo nos pasa a nosotros los empresarios comerciales, por lo tanto ese millón de pesos adicional que tenemos que buscar para comprar un millón de dólar y debemos calcular nuestros costos en base a esa realidad”, explicó.

Iván García indicó que el incremento del tipo de cambio antes mencionado implica un dos por ciento de costo adicional para los comerciantes, “Y quién lo va a asumir, cuando nosotros vedemos mercancías que le ganamos un 4 o un 5% a nivel de mayorista, entonces ese 2% se le traduce a la cadena de comercialización”.

“Por eso es que, el elemento principal que afecta los precios de todos los artículos y servicios que se comercializan en República Dominicana es la tasa de cambio”, recordó el dirigente del comercio organizado.

Recalcó que, “el Banco Central ha estado actuando, y entiendo que actuará, para que el dólar vuelva a cotizarse de nuevo a 59.60, 59.80 que fue donde se estabilizó en los últimos meses, porque de lo contrario todos los precios se van a ver afectados”.

Aclaró que cuando se refiere a los servicios, es porque hasta los abogados que brinda asesorías legal a los comerciantes le envían la factura en dólar, y ya la consulta las están cobrando entre 60 hasta 150 dólares, entonces, se va a ver afectado todo el mundo.

Remachó que la intervención del Banco Central es imperativo para calmar el mercado cambiario, para que los especuladores con la moneda norteamericana no sigan haciendo de la suya.

Alerta precios del arroz podría aumentar a niveles nunca visto en la República Dominicana

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes Iván de Jesús García dijo que el gobierno debe entregar los permisos de importación, de manera urgente, debido a que el cereal que hay en inventario se ha reducido de manera significativa, y hay que evitar nuevos incrementos de precios del producto.

“Con el tema del arroz, entiendo que la próxima semana los permisos ya tiene que estar en las manos de los que van a importar el cereal, porque si no se importa arroz el precio se va a disparar a los niveles nunca visto en la República Dominicana”, alertó el dirigente del gremio que agrupa a los comerciantes.

García deploró que los permisos de importación que otorga el Ministerio de Agricultura, entre el 80 al 90 %, se lo entregan a los molineros de arroz, mientras al comercio organizado apenas le dan el 10%, y eso no funciona así, porque cuando ellos importan el cereal lo traen con un dos o cuatro por ciento de granos partidos, y se lo llevan a sus factorías, y lo ligan con “puntillas” o arroz de medio grano, y lo regresan al mercado con sus marcas.

“Por eso no se sintió un alivio en la calidad del arroz, ni en los precios del cereal que se importó en los meses de enero, marzo y abril, los permisos en el Ministerio de Agricultura deben de democratizarse, porque alguien dentro de esa institución tiene la teoría de entregarlos por el histórico, es decir a las mismas personas que lo tuvieron en los últimos 20 años, que eran los único que importaban, y eso lo criticó el partido de gobierno actual, entonces los importadores tradicionales no tenemos récord, porque esa gente nos sacaron de las importaciones de los productos agrícolas”, detalló Iván García.

Sostuvo que de la única forma que la gente va a tener buenos precios y excelente calidad es cuando al comercio organizado de la República Dominicana se le tome en cuenta para importar todos los productos del agro que hagan falta en el país.

Sobre la disponibilidad del producto, Iván García quien es miembro de la Comisión Nacional Arrocera, dijo que para este mes de septiembre íbamos a llegar a un punto crítico en el inventario porque se debe tener la reserva, como mínimo, de cuatro meses de consumo de arroz, y como el consumo se ha disparado en 1.1 millón de quintales mensual por el incremento en la llegada de turistas, cuando los inventarios bajan de tres millones de quintales se produce una alerta.

“Para este mes de septiembre, aun con la cosecha del verano, comoquiera, tenemos inventario menos de dos millones de quintales , entonces, si no se importa arroz para que llegue a final de septiembre, y como tarde a mediado de octubre, el cereal puede tener otro repunte de precios, y yo entiendo que el consumidor en la República Dominicana no lo soporta, y eso podría generar un malestar”, insistió.

Recordó que la libra de arroz que costaba 25 pesos ya está a 40, lo que implica 15 pesos más, y venirle ahora a la gente que dicho producto se dispare a 50 pesos, el que consumen los más pobres, eso es imposible, y estoy seguro de que el presidente de la República no lo va a permitir.

En otro orden, el dirigente del comercio organizado dijo que en la reforma fiscal que piensa implementar el gobierno se deben buscar los recursos en las exenciones y exoneraciones que disfrutan por décadas sectores privilegiados de la economía, y no se puede volver a gravar los consumidores que son los más sacrificados en materia impositiva.

Iván García insistió que en el país hay que eliminar la cesantía e implementar el seguro de desempleo, porque la misma dispara el costo laboral de los sectores que generan empleos de calidad en la República Dominicana.

En otro tema, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes condenó lo que calificó como abusos y atropellos que están cometiendo el ministerio de Interior y Policía y la institución del orden en contra de la ciudadanía, el comercio y los dueños de discotecas, a quienes se le violenta sus derechos con operativos para despojarlos de sus equipos de música, contrariando una sentencia del Tribunal Constitucional.

Denunció que en el país se ha creado un mercado secundario de ventas de equipos de músicas que provienen de los que la Policía despoja a sus legítimos dueños, lo que le ha ocasionado pérdidas millonarias, y muchos de los que vivían de ese comercio lícito han ido a la quiebra.