Úrsula Corberó, Tokio en “La casa de papel”, anuncia su embarazo

La actriz española Úrsula Corberó, popularmente conocida por su papel de Tokio en la serie La casa de papel, anunció que está embarazada de su primer hijo junto a su pareja, el actor Chino Darín.

La noticia de la dulce espera la dio a conocer el martes mediante una emotiva publicación en Instagram donde posa en un mueble luciendo su pancita, vestida completamente de blanco.

“Esto no es IA”, escribió Corberó en el pie de foto subrayando que se trata de una fotografía auténtica.

Aunque Chino Darín no aparece en la foto, está etiquetado sobre su vientre, y replicó la publicación en sus historias de Instagram.

La reacción de los fanáticos y celebridades no se hizo esperar en la publicación que recoge más de 2 millones de Me gusta y 32 mil comentarios. “Que maravilla. Enhorabuena” “Felicidades”, “Wow que gran momento están por vivir”, “¿Qué es más lindo: Úrsula mamá, Chino papá o Ricardo abuelo?”

Puedes leer: Arturito visita Fricolandia

La pareja, con casi una década juntos, se conoció en 2016 durante el rodaje de la serie La embajada.