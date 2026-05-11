El cantante colombiano Maluma anunció que está a la espera de su segundo bebé junto a su pareja, la arquitecta y empresaria Susana Gómez.

Juan Luis Londoño Arias, nombre real del artista, compartió la noticia el domingo a través de Instagram con una fotografía familiar en blanco y negro, en la que él y su hija París besan el vientre de Susana, acompañada de un emoji de corazón azul.

La publicación ya supera los 2.5 millones de “me gusta” y acumula más de 18 mil comentarios llenos de felicitaciones y mensajes de cariño.

Maluma y su hija París besan el vientre de Susana Gómez. Foto: Maluma

“Dios, qué felicidad”, “Felices los 4”, “Qué bendición” y “Hermosos” son algunas de las reacciones de sus seguidores.

Maluma y Susana Gómez hicieron pública su relación en diciembre de 2021. La pareja se convirtió en padres de su primera hija, París, en marzo de 2024.

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Practicaba para tener más hijos

Recientemente, durante la alfombra roja de la Met Gala, Maluma aseguró que practica “bastante” para tener más hijos. Además, el artista de 32 años afirmó que intenta llevar “una vida normal y corriente”.