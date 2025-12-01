UTE celebra su graduación con llamado a la reinserción social a través de la educación

La Universidad UTE celebró su Trigésima Tercera Graduación Extraordinaria, en la que fueron investidos nuevos profesionales de los niveles de grado, especialidad y maestría. El acto tuvo como orador invitado a Roberto Santana, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, quien resaltó que la educación es el principal pilar para la resocialización y reinserción laboral de las personas privadas de libertad.

La ceremonia inició con las palabras de la rectora Altagracia Núñez Batista, quien indicó que el modelo andragógico ha guiado el rumbo de la institución durante 36 años. Explicó que dicho modelo constituye “una filosofía de vida” orientada a un aprendizaje participativo, crítico y autónomo, especialmente diseñado para estudiantes adultos.

Núñez Batista exhortó a los presentes a promover la colaboración y la empatía como motores del desarrollo colectivo. Enfatizó que la UTE apuesta por un aprendizaje transformador, capaz de impactar tanto el conocimiento como la esencia humana, reafirmando así la misión formadora de la institución.

La representación de los graduados estuvo a cargo de Eileen Mary Glass Ángeles, licenciada en Psicología mención Clínica y distinguida Summa Cum Laude. En su intervención destacó la disciplina y la responsabilidad como bases del crecimiento personal.

Añadio que “estudiar a nuestra edad es un acto de valentía y voluntad, una prueba de que los sueños no tienen límites”.

La actividad contó con la presencia de autoridades universitarias como la vicerrectora Victoria E. Jerez, la maestra Fanny Adames, el vicerrector de extensión Marino González y la decana Alicia Arbaje. Los graduados recibieron títulos en áreas como educación, diseño, comunicación, psicología, derecho, administración, contabilidad y mercadeo.

Además de especialidades en gerencia de salud, seguridad social, orientación educativa y maestrías en diplomacia, derecho internacional, alta gerencia, psicología clínica y derecho penal.