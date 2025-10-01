Imagen de lluvia generada por IA. / El Nacional

Santo Domingo.- Una débil vaguada continuará provocando aguaceros moderados durante las próximas 24 horas en varias provincias del país, informó la tarde de este miércoles el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, las lluvias tendrán mayor incidencia en las primeras horas del jueves sobre Independencia, Pedernales, Peravia, La Altagracia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Elías Piña.

Indomet explicó que estas precipitaciones se deben a la combinación de la débil vaguada y los efectos locales generados por el calentamiento diurno.

Se prevé que los aguaceros comiencen a disminuir al caer la noche del jueves, según el pronóstico meteorológico.