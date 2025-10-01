SANTIAGO.-Un fuerte ventarrón acompañado de prolongadas lluvias ocasionaron anoche aquí inundaciones repentinas en más de diez barrios y el derribo de nueve árboles e impidieron el normal tránsito de vehículos por espacios de varias horas.

Asimismo, las lluvias provocaron el desbordamiento de arroyos y cañadas y decenas de viviendas inundadas, aunque las autoridades de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional no reportaron daños humanos.

Entre los sectores más afectados por las inundaciones, el derribo de árboles y la suspensión del suministro de energía están Bella Vista, la Otra Banda, Villa Liberación, la Herradura, la Canela, zona azul del sector Pekín en la Zona Sur, reparto Peralta, avenida Antonio Guzmán, el Calientísimo del municipio de Tamboril, los Salados y los Reyes, así como el distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos).

Desbordamiento de arroyos y cañadas afecta viviendas y tránsito vehicular en Santiago

Entre las cañadas que se desbordaron están la del Diablo, Pontezuela, el fracatán y la de los Salados viejos.

Del mismo modo, se reportaron inundaciones en los municipios de Licey al Medio, Tamboril, Puñal, Villa González y Navarrete.

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), mantiene avisos de precipitaciones y posibles inundaciones en zonas vulnerables de diferentes provincias y regiones del país.