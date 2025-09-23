Santo Domingo.- Los aguaceros continuarán este miércoles en algunas provincias dominicanas debido a la presencia de una vaguada, mientras El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que sigue vigilando el posible desarrollo de dos ondas tropicales en el Atlántico.

Meteorología informó que la onda tropical que presenta mayor potencial (90% para desarrollo), se ubica al este de las Antillas Menores, mientras la otra (50% para los próximos días) se localizaba la tarde del martes, al este de Puerto Rico.

Sobre las precipitaciones, Indomet informó que para este miércoles se espera aumento de nubosidad sobre las provincias La Altagracia, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia.

Además, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago de los Caballeros, Azua, San Juan, Independencia, más el Distrito Nacional, donde podría registrarse aguaceros de moderados a fuertes.