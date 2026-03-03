Vaguada provocará aguaceros en varias provincias dominicanas, según Meteorología

SANTO DOMINGO.– Una vaguada generará aguaceros este miércoles en distintas provincias del país, informó la tarde del martes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones se concentrarán principalmente en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez y Espaillat.

También se prevén lluvias en San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Juan Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Hermanas Mirabal, Santiago de los Caballeros, San Juan y Santiago Rodríguez.

Oleaje anormal en ambas costas

Indomet recomendó a los propietarios de embarcaciones navegar con precaución tanto en la costa atlántica como en la caribeña, debido a condiciones de oleaje anormal.

El organismo exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales ante posibles actualizaciones de las condiciones del tiempo.