Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el ambiente meteorológico continuará con escasa actividad de lluvias en gran parte del país durante este miércoles. No obstante, se espera un cambio en las condiciones climáticas a partir del mediodía del jueves, debido al acercamiento de una vaguada al territorio nacional.
Provincias afectadas por aguaceros
De acuerdo con el pronóstico, la vaguada provocará aguaceros moderados en varias provincias del interior del país, especialmente en:
- Monte Plata
- La Vega
- Monseñor Nouel
- San Juan
- Elías Piña
- Dajabón
Indomet recomendó estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que estas lluvias podrían presentarse con tronadas aisladas y ráfagas de viento ocasionales.
Presencia de polvo sahariano y temperaturas elevadas
Meteorología también destacó que gran parte del territorio nacional mantiene un bajo contenido de humedad, debido a la entrada de partículas de polvo sahariano, lo que limitará la formación de nubes significativas fuera de las áreas señaladas.
Además, se pronostica que las temperaturas continuarán elevadas en todo el país, como resultado de la incidencia de aire cálido proveniente del Desierto del Sahara.
Recomendaciones
Indomet aconseja a la población:
- Mantenerse bien hidratada
- Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.
- Prestar atención a las alertas meteorológicas en las zonas bajo influencia de la vaguada