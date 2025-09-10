Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el ambiente meteorológico continuará con escasa actividad de lluvias en gran parte del país durante este miércoles. No obstante, se espera un cambio en las condiciones climáticas a partir del mediodía del jueves, debido al acercamiento de una vaguada al territorio nacional.

Provincias afectadas por aguaceros

De acuerdo con el pronóstico, la vaguada provocará aguaceros moderados en varias provincias del interior del país, especialmente en:

Monte Plata

La Vega

Monseñor Nouel

San Juan

Elías Piña

Dajabón

Indomet recomendó estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que estas lluvias podrían presentarse con tronadas aisladas y ráfagas de viento ocasionales.

Presencia de polvo sahariano y temperaturas elevadas

Meteorología también destacó que gran parte del territorio nacional mantiene un bajo contenido de humedad, debido a la entrada de partículas de polvo sahariano, lo que limitará la formación de nubes significativas fuera de las áreas señaladas.

Además, se pronostica que las temperaturas continuarán elevadas en todo el país, como resultado de la incidencia de aire cálido proveniente del Desierto del Sahara.

Recomendaciones

Indomet aconseja a la población: