Santo Domingo.-Fueron identificados por la Policía Nacional los cinco hombres que murieron en un alegado enfrentamiento este miércoles con agentes policiales en el sector La Barranquita de la ciudad de Santiago.

De acuerdo con el parte policial, los fallecidos son Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, de 26 años; Julio Alberto Gómez, de 28; José Vladimir Valerio Estévez, de 25; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40.

Según el informe preliminar, una persecución policial precedió la balacera en la que perdieron la vida los cinco hombres.

El reporte indica que los abatidos se desplazaban en un automóvil Kia blanco, desde el cual habrían disparado contra los agentes al llegar a un edificio de apartamentos y negocios.