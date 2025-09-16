Santo Domingo.- Una vaguada continuará provocando aguaceros moderados en varias provincias dominicanas en las próximas 24 horas, informó, la tarde del martes, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Los aguaceros tendrán mayor incidencia sobre las provincias La Altagracia, El Seibo, Samaná, Hato Mayor, Espaillat, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel y Santiago de los Caballeros. Solo La Altagracia figura en «alerta verde».

Además, Monte Plata, Azua, San Juan, Valverde, Santiago Rodríguez, Elias Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Asimismo, Meteorología informó que sigue la trayectoria de una onda tropical que presenta 90% de potencial para adquirir categoría de depresión tropical en los próximos días, la cual se ubica en el oeste de África.

Una segunda onda tropical se formó en la costa sur del Archipiélago de Cabo Verde, pero con un bajo potencial (20%) para desarrollarse en los próximos días.