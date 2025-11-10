Vaguada que ocasionó lluvias comienza alejarse del país

Una vaguada localizada sobre Haití, alejándose, pero continuará produciendo aguaceros en el transcurso de la mañana en las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo estará medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas en las primeras horas del día.

Pero, en la tarde la vaguada se estará alejando del área de pronóstico y una masa de aire con menor contenido de humedad incidirá sobre el país, por tanto se esperan algunos aguaceros aislados y posibles tronadas en poblados de la cordillera Central y la región del noreste del país.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en prevención de posibles inundaciones urbanas emitió alerta verde para las provincias para Barahona, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional y San Pedro de Macorís para que los residentes en zonas vulnerables se mantengan informados de la existencia de un evento meteorológico.

En el pronóstico marino de meteorología se comunicó a los operadores pequeñas embarcaciones que navegan en el mar Caribe a realizar sus operaciones con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro debido a viento y olas anormales. Pero en la costa del océano Atlántica las condiciones están normales.

Indomet comunicó que mañana en las primeras horas del día volverán a observarse chubascos en poblados sobre la costa sur del país, mientras que en la tarde se espera una masa de aire con escaso contenido de humedad incida sobre el área, por tanto, prevalecerá un ambiente con nubes dispersas y soleado en la mayoría de las provincias.

Meteorología comunicó que las precipitaciones que ocurran serán en forma de chubascos aislados y posibles tronadas en poblados hacia el interior del país, sobre el noreste y la Cordillera Central, causadas por un sistema frontal al norte de nuestro territorio que tendrá poca incidencia sobre el país.