Vakeró se queja de los apagones: «Parece que nuestros gritos nunca llegan allá arriba»

El cantante Vakeró manifestó su inconformidad con el servicio eléctrico a causa de las tandas de apagones que azotan al país.

Mediante una publicación la noche del miércoles en su cuenta de Instagram, el artista contó que por falta de la energía eléctrica su hijo de dos años lloraba por la incomodidad provocada por las altas temperaturas. “Qué impotencia siento ahora mismo. Mi niño de dos años llorando por el calor, por culpa de no tener luz en la casa”, escribió.

“Somos muchos los que sufrimos igual, pero parece que nuestros gritos nunca llegan allá arriba. Ahogan nuestro dolor, pero aquí abajo es donde se siente de verdad”, dijo acompañado de la canción “Se fue la luz” del artista Luis Ovalles y mencionando en etiquetas al presidente Luis Abinader y a las empresas distribuidoras de electricidad.

No es la primera queja

Recientemente Vakeró se quejó en un video publicado en redes sociales por las frecuentes interrupciones del servicio eléctrico y el alto costo de la factura eléctrica sin recibir un servicio estable.

«Ahora mismo yo necesito saber qué es lo que estoy pagando, si son los apagones, la luz, porque si se están llevando la luz entonces no nos cobren y el chin de luz que nos dan, bueno, cóbrennos una vainita chiquitica, pero no nos cobren esa cantidad exagerada y no nos están dando el servicio», indicó.

El rapero señaló en ese entonces que en su hogar sufrió pérdidas de alimentos debido a la ausencia de la luz por muchas horas.

Además lamentó que regaló un inversor porque “la luz no se iba”.

Sus críticas al servicio energético se suman a las de otros artistas como Ricardo Montaner, Toxic Crow y Bulin 47.