Valdez se incluye en lujosa lista de abridores criollos

Framber Valdez logró más que el 3 en 1. Acercó a su equipo a la Serie Mundial.

Le dio descanso a un bullpen que trabajó en 28.1 entradas de 35 que defendió el conjunto en los cuatro primeros juegos.

Y se unió a un pequeño coro de abridores dominicanos que han recorrido ocho más episodios en partidos de postemporada.

Valdez tuvo una línea de 8.0 IP, 3 H, 1 C, 1 BB 5 K en el triunfo de los Astros 9-1 sobre los Medias Rojas para colocar la Serie de Campeonato de la Liga Americana 3-2.

El zurdo de Palenque fue uno de los cuatro abridores de Houston que falló en completar tres episodios en los anteriores choques de la serie.

Valdez, la tarde de ayer en Fenway Park, se convirtió en el primer abridor que transita ocho innings en una postemporada en la que se han efectuado 26 encuentros.

Juan Marichal fue el primer dominicano que tiró ocho episodios (juego completo) en playoffs de las Mayores. El 5/10/71 el inmortal fue el pitcher derrotado ante los Piratas en el tercer juego de la SCLN. Su línea: 8.0 IP, 4 H, 2 C L, 0 BB, 6 K en un juego que su rival Bob Johnson lanzó ocho innings de una carrera y Dave Giusti se apuntó el rescate.

Valdez recibió un gran respaldo ofensivo de sus compañeros que en el sexto inning despegaron en el marcador al anotar cinco veces. Eso permitió que el dominicano tomara más confianza y fuera menos fino con su sinker. Dusty Baker lo envió a descansar después de realizar 97 pitcheos.

En Los Ángeles, los Bravos se pusieron en el mismo lugar que el año pasado con una contundente victoria 9-2 que dejó a la tropa de Brian Snitker a un paso de ir a su primera Serie Mundial en el Siglo XXI.

Cuidado, que el año pasado los Tomahawks estuvieron delante 3-1, pero sucumbieron en tres al hilo.

Sin embargo, difícilmente el rayo cae dos veces en el mismo sitio. Y algunos actores que no estuvieron en el 2020 esta año están jugando roles estelares, como Eddie Rosario, por ejemplo, quien va por el carril interno para conquistar el JMV si el triunfo se produjera esta noche.

Rosario bateó de 5-4, par de jonrones, triple, sencillo y empujó cuatro en la paliza 9-2. En la serie tiene de 17-10 (.588), cinco anotadas y seis impulsadas.

Max Fried, el estelar de los Bravos subirá a la colina central frente a un rival hasta ahora desconocido, pero se supone que será un “opener”.

DATOS.- José Rijo, JMV de la Serie Mundial de 1990, tuvo 8.1 IP 2 H, 1 C, 3 BB, 9 K en su victoria contra Oakland el 20/10/90 en el Clásico de Otoño. En ese evento logró otra apertura de 7:0 IP, 7 H, 0 C, 2 BB, 5 K…Bartolo Colón logró tres aperturas de 8+ innings en postemporada, incluyendo un juego completo frente a los Yankees en la SDLA el 9/10/98. Su línea ese día: 9.0 IP, 4 H, 1 CL, 4 BB, 3 K…José Lima tiró lechada a los Cardenales vistiendo la franela de los Dodgers en la SDLN el 9/10/04 . Su labor fue 9.0 IP, 5 H, 0 C, 1 BB, 4 K y realizó 109 pitcheos…Johnny Cueto ha lanzado tres partidos de 8+ episodios, incluyendo uno de recorrido completo el 28/10/15 con los Reales versus los Mets en la Serie Mundial. Tuvo 9.0 IP, 2 H, 1 C, 3 BB, 4 K y tiró 122 lanzamientos…Pedro Martínez nunca completó ocho innings en postemporada, pero consiguió tres aperturas en las que recorrió siete entradas y no permitió anotación. 16/10/99 contra los Yankees en SCLA 7.0 IP, 2 H, 0 C, 2 BB, 12 K; 26/10/04 frente a San Luis en la Serie Mundial 7.0 IP, 3 H, 0 0C, 2 BB, 6 K y el 16/10/ 09 con los Filis y versus los Dodgers en SDLN 7.0 IP, 2 H, 0 C, 0 BB, 3 K. Así que Framber Valdez se unió a un grupo muy exclusivo de lanzadores dominicanos con su labor de ocho entradas anoche…Ponchado en siete turnos corridos en los dos primeros desafíos , Freddie Freeman pegó cinco hits, incluyendo jonrón y doble en los choques tercero y cuarto ¿Alguien pensó que ese caballo no despertaría?…Adam Duvall ha tenido que jugar CF y no lo ha hecho mal…Trea Turner sigue arrastrando el bate. Anoche se fue de 4-0 (.186). Ah, la pelota…Yordan Álvarez no es el nombre que se resalta en un grupo en el que están los estelares José Altuve, Carlos Correa, Alex Bregman y el líder de bateo Yuli Gurriel, pero el cubano de Las Tunas es el verdadero caballo grande en la tropa de Dusty Baker y no tiene que envidiar a los buenos bateadores de poder que hay en las Mayores…Que gran gesto de desprendimiento y bondad por parte de Juan Soto al donar sus ganancias del Juego de Estrellas a los atletas dominicanos que compitieron en Tokio. Y pensar que en salarios todavía el muchacho no está en la élite de los que ganan cifras de ocho dígitos…Por ahora, José Sirí lo único que tiene que hacer es atrapar los batazos conectados hacia sus predios y tirar a la base correcta. En Houston hay siete que pueden batear y bien que lo hacen…Julio Urias tuvo muy pobre salida y se notó contrariado. Arrastra el desacierto del pasado domingo. En los 26 partidos de postemporada efectuados este año hay 26 pitchers que no ha completado cinco innings. Eso incluye a los “openers”. Que diferente es el béisbol de hoy, Bob Gibson abrió nueve partidos de Serie Mundial y nada más tiró 81 innings, así mismo, 81 episodios. Grande fue el número 45 de los Pájaros Rojos.

CITA.- «Solo tengo que darle gracias a Dios, en primer lugar. Le pedí tanto a Dios para poder ser parte de este equipo y poder ayudar a este equipo de alguna manera, para tenerlos sobre mis hombros. Voy a seguir trabajando para mantenerlos así”, dijo Framber Valdez a través de un intérprete sobre su gran apertura de ayer cuando puso a los Astros a un paso de la Serie Mundial.