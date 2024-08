Ve no debe tocarse al MP en la Constitución

Santo Domingo. – El abogado Félix Damián Olivares entiende que en la propuesta de reforma constitucional depositada ante el Senado por el presidente Luis Abinader, hay que observar la parte del Ministerio Público (MP) porque sería un riesgo aplicar los cambios que en esta parte se proponen.

“Yo entiendo que el presidente debe seguir pudiendo designar al procurador o procuradora y a la mitad de los adjuntos para poder trazar las políticas generales de su gestión”, manifestó Olivares.

Indicó que la Constitución en su artículo 4 es clara en lo que respecta a los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, al señalar que la naturaleza del Ministerio Público deriva del Ejecutivo, no judicial ni legislativa.

El jurista señaló que el MP está para hacer cumplir las leyes penales y que hay que tener claro que esta es una función Ejecutiva, ya que el Ministerio Público es parte orgánica del Poder Ejecutivo.

“El tema es que no es saludable que el MP sea un cuarto o quinto poder del Estado, o un segundo Poder Ejecutivo. ¡No puede ser! Eso es impropio y peligroso, y no nos sujetemos a las coyunturas actuales porque esto que estoy diciendo no es algo que me lo saco del bolsillo, es algo que he sostenido desde hace más de 30 años”, advirtió Olivares.

Manifestó que estos cambios que se proponen en la propuesta de reforma constitucional, en lo que respecta al MP, son peligrosos “porque un poder tan formidable como el de determinar qué se investiga, cómo se investiga, a quién se investiga, a quién se persigue, aun aduciendo a la ley… este poder tan formidable necesita un responsable último y no puede ser que este sea destituido por una crisis y un juicio político”.

Olivares advirtió que crear una crisis para destituir a un procurador que no está articulando bien la política de persecución es más dañino que el que haya un decreto que lo sustituya.

Otro riesgo que señaló es que un presidente no tenga una relación fluida con quien encabece el MP, ya que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de hacer cumplir la ley y evitar cualquier tipo de situación que trastorne la sociedad.

“¿Cómo usted puede garantizar la fiel ejecución de las leyes penales si usted no tiene un mecanismo de tener vasos comunicantes con esa categoría de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley?”, preguntó Olivares durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., cada sábado a las 9:00 de la noche por Entelevisión.

El abogado Olivares dijo que no cree en la antipolítica y entiende que los políticos no deben perder sus derechos para hacer función pública.

Dos períodos y nunca más tienen aceptación

En lo que respecta a la propuesta de limitar al poder para que se establezca y no se pueda modificar la Constitución en lo concerniente a dos periodos y nunca más en el nivel presidencial, el abogado Félix Damián Olivares apuntó que esto siempre ha tenido mucha aceptación social.

Sobre las cláusulas pétreas, explicó que estas indican que hay un pacto en la que se acepta que, por ejemplo, esa es la forma de gobierno y que para cambiar eso tendría que producirse una ruptura violenta del orden constitucional y la imposición forzosa de otro modelo tal como ha ocurrido en Venezuela.

Propuesta de disminuir diputados no afectará congresistas

Sobre el punto de la propuesta de reforma del Poder Ejecutivo que contempla la reducción de la cantidad de diputados, Olivares señaló que puede ser que esto no afecte a los congresistas si se utilizan fórmulas que permitan abaratar el costo de las elecciones y los efectos nocivos del diseño electoral vigente.

“Si con la reforma se introduce a nivel de la Ley Electoral el distrito uninominal pudiéramos evitar muchísimos males que se están dando en la actividad política actual, porque una vez que el partido eligió el candidato del Distrito, ya no está en disputa con sus compañeros, no hay competencia con los otros compañeros que están luchando por quedar en primer lugar en la lista”, razonó.

Explicó que si son distritos uninominales se reduce el ámbito, hay menos gastos porque se reduce la campaña y personas con cierto nivel de integridad podrán competir porque el partido tendrá que llevar al mejor candidato y que sea de esa comunidad “no a un rifero, y excúsenme, ni a un depredador del medioambiente ni a unas personas con capital de origen espurio.

“Eso puede convenirle a quienes estén en el Congreso porque les va a economizar recursos”, reiteró el jurista quien agregó que “esa reforma bien explicada y mejor aplicada, logrando evitar esto, se puede lograr mejorar la calidad del sistema político”.

“La mejor reforma constitucional es aquella que no se hace”

Aunque el jurista Félix Damián Olivares es de los que piensa que a la Constitución no hay que tocarla, considera que los propósitos del presidente Luis Abinader, en su propuesta de reforma constitucional, están plagados de buenas intenciones, porque va contra la corriente histórica proponiendo limitar el poder.

“Yo siempre he tenido una postura, que no es nueva, y es que la mejor reforma constitucional es aquella que no se hace”, precisó el jurista, quien recordó que de las 39 reformas constitucionales que se han hecho, 36 se hicieron para tocar la reelección presidencial.

Llamó a ver como ejemplo a Costa Rica y Estados Unidos, países que dijo tienen constituciones republicanas tradicionales, señalando que en el caso norteamericano se utilizan las enmiendas “y lo cierto es que esos sistemas democráticos han funcionado sin tener que hacer una revolución o revisar todas las instituciones, es decir, ha habido una permanencia en el tiempo”.

Sin embargo, señaló que con esto no quiere decir que las constituciones son intocables y que incluso algunos autores que convocan a entender que la dialéctica y cambios sociales en algún momento lo requieren.