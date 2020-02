Cuatro diputados, de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), Reformista Social Cristiano (PRSC), Revolucionario Moderno (PRM) y Frente Amplio (FA), calificaron hoy como un abuso de poder del Gobierno adquirir electrodomésticos y alimentos a través del Plan Social de la Presidencia para distribuirlos, a pocos días de las elecciones municipales.

Al mismo tiempo exigieron a la Junta Central Electoral ser más enérgica para hacer cumplir la Ley 15-19 del Régimen Electoral.

Henry Merán, Pedro Botello, Amado Díaz y Fidel Santana, coincidieron en que la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, está violando el artículo 196 de la Ley 15-18 Orgánica del Régimen Electoral que establece que faltando 40 días de las elecciones municipales no se pueden realizar obras sociales ni iniciar la construcción de obras comunitarias.

Henry Merán, vocero de la Fuerza del Pueblo, calificó de inaceptable que el Gobierno esté utilizando los recursos públicos para beneficiar sus candidatos en las elecciones municipales del 16 de este mes.

Sostuvo que la actitud de los peledeístas viola el sentido de la equidad y desconoce los principios establecidos en la Ley 15-19 de Régimen Electoral.

“Eso es imprudente, inaceptable, que viola la equidad y transparencia en el uso de los recursos públicos que es lo que debe condenarse previo a un proceso electoral. Cualquier licitación que vaya a realizar el Plan Social de la Presidencia en ese sentido debe hacerlo después del 20 de junio”, opinó.

Pedro Botello

Botello, del PRSC, consideró que la Junta Central Electoral tiene que ser más energética al momento de impedir que se viole la Ley del Régimen Electoral. “No se trata de exhortar, se trata de hacer cumplir la ley y la JCE como árbitro responsable debe jugar su rol”.

“Esa ha sido la forma de actuar de este gobierno que no tiene el más mínimo respeto a la Constitución ni a las leyes adjetivas del régimen electoral. El comportamiento de Iris Guaba, directora del Plan Social de la Presidencia, no es un comportamiento ajeno a al presidente de la República a quien compete designarla, ella no actúan por sí sola”, declaró.

Amado Díaz

Díaz, del PRM, dijo que es antiético lo que hace el Plan Social de la Presidencia y aseguró lo que se busca es comprar conciencias.

Afirmó que el PLD no tiene cómo negar que sus candidatos reparten dádivas y la JCE ha sido tímida con relación a emitir opiniones para evitar que ese tipo de evento ocurra. Expresó que en el país no se puede evitar que los ciudadanos graben a políticos haciendo reparto de dinero.

Fidel Santana

Santana, del Frente Amplio, dijo que la semana pasada funcionarios del Gobierno distribuyeron patanas de alimentos y electrodomésticos en barrios de San Cristóbal.

“Es una denuncia que ha hecho el PRM y todo el país: el Gobierno está usando todos los recursos del Estado para intentar imponerse, y la Junta ha sido muy complaciente. Es un abuso usar casi mil millones de pesos para electrodomésticos y alimentos para proselitismo”.