Querer crecer en base a la figura de Danilo Medina es una mala apuesta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que trata de sobrevivir a seis derrotas consecutivas, relegándolo a una tercera posición electoral.
El expresidente Danilo Medina constitucionalmente está inactivo para aspirar, por lo tanto la iniciativa de fortalecimiento debe estar orientada sobre los hombros de quienes aspiran a la nominación presidencial, ya que la preferencia no se transfiere.
Muchos son los que aspiran en esa entidad, fundada en 1973, sin embargo pocos se observan en las calles tratando de lograr la cohesión y contrario a eso, algunos han entrado en diatribas internas.
Desde hace unos meses, Medina ha estado recorriendo el país y asumiendo un papel de preponderancia con ataques a las políticas públicas del Gobierno, acción que denota el protagonismo que deben jugar quienes aspiran a ser candidatos para las elecciones del 2028.
Cada domingo, el dos veces presidente de la República visita una provincia determinada para reunirse con dirigentes y seguidores, encuentros en los que no participan los presidenciables peledeístas.
De manera tímida, públicamente se observan los aspirantes Francisco Javier García y Abel Martínez, pero las contundentes declaraciones opositoras de Medina les quitan preponderancia.
Además de los dos anteriores, han mostrado interés en lograr la nominación presidencial del PLD: Juan Ariel Jiménez, Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito y Margarita Cedeño.
Para muchos, correr sin tener un candidato definido es cuesta arriba para el partido de la estrella amarilla, que en las elecciones pasadas logró solo un 10.39 %, su más bajo porcentaje en los últimos 30 años.
En mayo pasado el PLD recibió un duro revés luego que el Tribunal Superior Electoral (TSE), que mediante sentencia le prohibió adelantar para el primer trimestre del 2026 la escogencia de su candidato presidencial.
Reuniéndose
En ese ínterin, la comisión encargada de trabajar el protocolo de los presidenciales del PLD sostuvo ayer un encuentro Abel Martínez, pasado candidato presidencial peledeísta.
Según un documento de la entidad política, ahí se intercambiaron ideas sobre el fortalecimiento institucional del PLD y la necesidad de preservar la cohesión interna.
Johnny Pujols, secretario general peledeísta e integrante de esa comisión, informó al concluir el encuentro que se resaltó el compromiso con la unidad partidaria y la visión compartida de fortalecer el partido morado.
“Se intercambiaron ideas sobre el fortalecimiento institucional del PLD, la necesidad de preservar la cohesión interna y de proyectar hacia la sociedad dominicana la imagen de un partido que se organiza, se autorregula y actúa con madurez democrática y sentido ético”, explicó Pujols.
Además de Pujols participaron en la reunión Andrés Navarro, Rubén Bichara y Margarita Pimentel, miembros del Comité Político, quienes son parte de la comisión.