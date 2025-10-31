Actualidad Política

¿Puede el PLD renacer con Danilo Medina como figura clave?

El expresidente Danilo Medina habla en uno acto del PLD.

Querer crecer en base a la figura de Danilo Medina es una mala apuesta del Parti­do de la Liberación Domini­cana (PLD), que trata de so­brevivir a seis derrotas con­secutivas, relegándolo a una tercera posición electoral.

El expresidente Danilo Medina constitucionalmente está inactivo para aspirar, por lo tanto la iniciativa de for­talecimiento debe estar orientada sobre los hom­bros de quienes aspiran a la nominación presidencial, ya que la preferencia no se transfiere.

Muchos son los que aspiran en esa entidad, fundada en 1973, sin embargo pocos se observan en las calles tra­tando de lograr la cohesión y contrario a eso, algunos han entrado en diatribas in­ternas.

Desde hace unos meses, Medina ha estado reco­rriendo el país y asumiendo un papel de preponderancia con ataques a las políticas públicas del Gobierno, ac­ción que denota el protago­nismo que deben jugar quie­nes aspiran a ser candidatos para las elecciones del 2028.

Cada domingo, el dos veces presidente de la República visita una provincia deter­minada para reunirse con dirigentes y seguidores, en­cuentros en los que no par­ticipan los presidenciables peledeístas.

De manera tímida, pública­mente se observan los aspi­rantes Francisco Javier Gar­cía y Abel Martínez, pero las contundentes declaracio­nes opositoras de Medina les quitan preponderancia.

Además de los dos anterio­res, han mostrado interés en lograr la nominación presi­dencial del PLD: Juan Ariel Jiménez, Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito y Margarita Cedeño.

Para muchos, correr sin te­ner un candidato definido es cuesta arriba para el partido de la estrella amarilla, que en las elecciones pasadas logró solo un 10.39 %, su más bajo porcentaje en los últimos 30 años.

En mayo pasado el PLD reci­bió un duro revés luego que el Tribunal Superior Electo­ral (TSE), que mediante sen­tencia le prohibió adelantar para el primer trimestre del 2026 la escogencia de su candidato presidencial.

Reuniéndose

En ese ínterin, la comisión encargada de trabajar el pro­tocolo de los presidenciales del PLD sostuvo ayer un en­cuentro Abel Martínez, pa­sado candidato presidencial peledeísta.

Según un documento de la entidad política, ahí se intercambiaron ideas sobre el fortalecimiento institu­cional del PLD y la necesi­dad de preservar la cohesión interna.

Johnny Pujols, secreta­rio general peledeísta e in­tegrante de esa comisión, informó al concluir el en­cuentro que se resaltó el compromiso con la unidad partidaria y la visión com­partida de fortalecer el par­tido morado.

“Se intercambiaron ideas sobre el fortalecimiento ins­titucional del PLD, la necesi­dad de preservar la cohesión interna y de proyectar hacia la sociedad dominicana la imagen de un partido que se organiza, se autorregu­la y actúa con madurez de­mocrática y sentido ético”, explicó Pujols.

Además de Pujols par­ticiparon en la reunión Andrés Navarro, Rubén Bichara y Margarita Pi­mentel, miembros del Co­mité Político, quienes son parte de la comisión.

